Наша цель - полная интеграция Воздушных сил с силами НАТО, - Зеленский

Целью Украины является полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО.

Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что сегодня, 3 августа, в День Воздушных сил отметил их работников наградами, а также заслушал доклады по развитию всех элементов Воздушных сил, в частности боевой авиации, зенитных ракетных войск, радиотехнических войск.

"Только за этот год наши Воздушные силы получили "миражи" - боевые машины из Франции, также дополнительные F-16. Будут еще",- заявил Зеленский.

Кроме этого, он рассказал, что сегодня были утверждены следующие этапы развития боевой авиации - новые платформы, новые шаги в интеграции наших сил с войсками партнеров.

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"Наша цель - это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и одновременно сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы. Комплексно работает система управления нашей боевой авиацией, ее развитием - в Вооруженных Силах, в Генеральном штабе, в Министерстве обороны Украины", - сказал глава государства.

Напомним, что сегодня 3 августа 2025 года, отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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