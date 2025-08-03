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Новости Сотрудничество Украины и НАТО
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Наша цель - полная интеграция Воздушных сил с силами НАТО, - Зеленский

Зеленский рассказал об интеграции ВС с силами НАТО

Целью Украины является полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО.

Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что сегодня, 3 августа, в День Воздушных сил отметил их работников наградами, а также заслушал доклады по развитию всех элементов Воздушных сил, в частности боевой авиации, зенитных ракетных войск, радиотехнических войск.

"Только за этот год наши Воздушные силы получили "миражи" - боевые машины из Франции, также дополнительные F-16. Будут еще",- заявил Зеленский.

Кроме этого, он рассказал, что сегодня были утверждены следующие этапы развития боевой авиации - новые платформы, новые шаги в интеграции наших сил с войсками партнеров.

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"Наша цель - это полная и эффективная интеграция Воздушных сил Украины с силами НАТО, что точно даст больше возможностей украинской защите и одновременно сделает наше государство еще более прочной частью защиты Европы. Комплексно работает система управления нашей боевой авиацией, ее развитием - в Вооруженных Силах, в Генеральном штабе, в Министерстве обороны Украины", - сказал глава государства.

Напомним, что сегодня 3 августа 2025 года, отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21425) НАТО (10236) самолет (3671) Воздушные силы (2567)


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Топ комментарии
+4
Знову нанюхався та фонтанує ідеями. Яке каже хітрозадий Трамп, а чому ти не атакуєшь Москву, дурень?
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03.08.2025 17:35 Ответить
+2
А оті особи, чернишов міндіч шурма катлєта шифери, та інші, з приблуд95, не заберуть з України гроші, для боротьби з московськими окупантами??
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03.08.2025 17:36 Ответить
+2
Заткнися вже, всі новини позасирав своїм нарцисізмом гундосим.
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03.08.2025 17:37 Ответить
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Знову нанюхався та фонтанує ідеями. Яке каже хітрозадий Трамп, а чому ти не атакуєшь Москву, дурень?
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03.08.2025 17:35 Ответить
А оті особи, чернишов міндіч шурма катлєта шифери, та інші, з приблуд95, не заберуть з України гроші, для боротьби з московськими окупантами??
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03.08.2025 17:36 Ответить
Заткнися вже, всі новини позасирав своїм нарцисізмом гундосим.
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03.08.2025 17:37 Ответить
відженіть його і від Повітряних Сил і від НАТО - з ЕС воно вже накосячило...
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03.08.2025 17:38 Ответить
наша мета - щоб ти пропав без вісти.от так зєльоний змєй.
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03.08.2025 17:40 Ответить
Ну да если раньше Киев был непробиваем то теперь летай гуляй
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03.08.2025 17:42 Ответить
Вже не смішно, квартальні сценаристи ліплять що можуть, вава озвучує
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03.08.2025 17:44 Ответить
Мені від його відосів вже ригати хочеться. Г@ндон не бачить, що тварини-ухилянти зовсім з катушок з'їхали.
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03.08.2025 17:47 Ответить
Зелена шобла! Все не так! 95 квартал! Зрада!
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03.08.2025 17:57 Ответить
Твоя мета нажитися на крові українців, гнида брехлива та неголена.
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03.08.2025 18:01 Ответить
А як НАТО здогадається про цю мету, коли в оточенні зеленського є такі індивіди, як міндіч, чернишов, ...?
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03.08.2025 18:05 Ответить
Ну не давайте йому той білий порошок?
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03.08.2025 18:08 Ответить
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад масковії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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03.08.2025 18:13 Ответить
Україна зараз в топі 5 самих корумпованих країн світу, яке НАТО?!
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03.08.2025 18:16 Ответить
кацапоїди сіють зневіру...
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03.08.2025 18:24 Ответить
Якщо у Порошенка був один свинарчук, то у Зеленського - ціла свиноферма.
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03.08.2025 18:41 Ответить
що може бути гірше кацапи
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03.08.2025 19:09 Ответить
С самолётами серии F эта интеграция происходила бы быстрей.
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03.08.2025 18:28 Ответить
а мети припинити красти й надалі очевидно немає...
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03.08.2025 18:47 Ответить
Забудьте про те нато назавжди.
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03.08.2025 18:58 Ответить
***!
ну, от кончене ******* створіння!!!
нато сцикувалося та й досі сцикується кацапів!!!
нато давало нам три дні, два тижні....
ти, зе!гніда, зібрався по стандартам сцикливої нати воювати?
твоє місце у тюрязі рідного кривого рогу, пожиттєво, з повною компенсацією!!
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03.08.2025 19:20 Ответить
Була інтеграція до того як країну очолив вилюдок
Наламав зруйнував тепер ніби вперше відкриває
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03.08.2025 19:27 Ответить
 
 