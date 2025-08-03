Зеленский назначил Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами ВСУ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в День Воздушных сил ВСУ.

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины - это тысячи наших людей, благодаря которым украинское небо остается действительно украинским. Это профессиональные военные, технические команды, привлеченные эксперты, волонтеры - большое и патриотическое сообщество, которое защищает Украину. Это наша боевая авиация, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Три главные составляющие безопасности украинского неба. Один из крупнейших наших общих результатов - Украина не позволила господствовать в своем небе россиянам, и это чрезвычайная работа, героизм, самоотверженность, профессионализм многих наших людей", - подчеркнул президент.

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Как отметил Зеленский, Воздушные силы реализуют стратегию развития нашей авиации на 20 лет.

Уже в этом году зашли в Украину и применяются "миражи". Увеличен украинский парк F-16. Определили приоритеты в интеграции иностранной техники в Силах обороны Украины.

Главная цель трансформации украинской авиации - обеспечить для нашего государства сильную и современную авиационную составляющую Сил обороны, которая будет фактической частью сил НАТО и одной из самых прочных в Европе.

По словам президента, почти все ключевые моменты о нашей боевой авиации - совершенно секретные, и это понятно. Действительно, есть чем гордиться, но почти все остается непубличным. Но путь, который украинская авиация прошла за годы полномасштабной войны, - действительно беспрецедентный, и украинцы доказали, что мастерство наших людей и способность реализовывать чрезвычайно сложные задачи - действительно образцовые.

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"Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины", - сообщил Зеленский.

Что известно о Кривоножко?

С 2015 года Анатолий Кривоножко командует воздушным командованием "Центр" Воздушных сил ВСУ.

До этого, с 2006 по 2008 год, проходил службу в должности командира 114-й бригады тактической авиации.

Имеет звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка", Орден Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также Орден Данила Галицкого.