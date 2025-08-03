Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у День Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряні сили Збройних Сил України – це тисячі наших людей, завдяки яким українське небо залишається дійсно українським. Це професійні військові, технічні команди, залучені експерти, волонтери – велика й патріотична спільнота, яка захищає Україну. Це наша бойова авіація, зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська. Три головні складові безпеки українського неба. Один із найбільших наших спільних результатів – Україна не дозволила панувати у своєму небі росіянам, і це надзвичайна робота, героїзм, самовідданість, фаховість багатьох наших людей", - наголосив президент.

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Як зауважив Зеленський, Повітряні сили реалізовують стратегію розвитку нашої авіації на 20 років.

Вже цьогоріч зайшли в Україну та застосовуються "міражі". Збільшено український парк F-16. Визначили пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони України.

Головна мета трансформації української авіації – забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі.

За словами президента, майже всі ключові речі про нашу бойову авіацію – цілком таємні, і це зрозуміло. Хоча справді є чим пишатися, майже все залишається непублічним. Але шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, – дійсно безпрецедентний, і українці довели, що майстерність наших людей і здатність реалізовувати надзвичайно складні завдання – дійсно взірцеві.

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"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України", - повідомив Зеленський.

Що відомо про Кривоножка?

З 2015 року Анатолій Кривоножко командує повітряним командуванням "Центр" Повітряних сил ЗСУ.

До цього, з 2006 до 2008 року, проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.

Має звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", Ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також Орден Данила Галицького.