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Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил ЗСУ. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський повідомив у День Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряні сили Збройних Сил України – це тисячі наших людей, завдяки яким українське небо залишається дійсно українським. Це професійні військові, технічні команди, залучені експерти, волонтери – велика й патріотична спільнота, яка захищає Україну. Це наша бойова авіація, зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська. Три головні складові безпеки українського неба. Один із найбільших наших спільних результатів – Україна не дозволила панувати у своєму небі росіянам, і це надзвичайна робота, героїзм, самовідданість, фаховість багатьох наших людей", - наголосив президент.

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Як зауважив Зеленський, Повітряні сили реалізовують стратегію розвитку нашої авіації на 20 років.

 Вже цьогоріч зайшли в Україну та застосовуються "міражі". Збільшено український парк F-16. Визначили пріоритети в інтеграції іноземної техніки в Силах оборони України.

Головна мета трансформації української авіації – забезпечити для нашої держави сильну та сучасну авіаційну складову Сил оборони, яка буде фактичною частиною сил НАТО та однією з найміцніших у Європі.

За словами президента, майже всі ключові речі про нашу бойову авіацію – цілком таємні, і це зрозуміло. Хоча справді є чим пишатися, майже все залишається непублічним. Але шлях, який українська авіація пройшла за роки повномасштабної війни, – дійсно безпрецедентний, і українці довели, що майстерність наших людей і здатність реалізовувати надзвичайно складні завдання – дійсно взірцеві.

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"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України", - повідомив Зеленський.

Що відомо про Кривоножка?

З 2015 року Анатолій Кривоножко командує повітряним командуванням "Центр" Повітряних сил ЗСУ.

До цього, з 2006 до 2008 року, проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.

Має звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", Ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також Орден Данила Галицького.

Автор: 

призначення (2329) Повітряні сили (2907) Кривоножко Анатолій (1)


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Топ коментарі
+9
Жахливе призначення. Совкоуий генерал безініціативний, паркетний. Повітряні сили -генаралів там немає здатних креатитви нічого як наприклад в беспілотних систем. Це призначення- вбиває дуже багатьох людей на землі і перспективу перемоги Укораїни у війні. Візміть молодих драйвовмих, випішть НАТІВськи х офіцерів командувачів ПС
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03.08.2025 16:31 Відповісти
+7
А чому вони аплодують, це ж не шоу 95 кварталу?
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03.08.2025 16:35 Відповісти
+5
холуї, сер!
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03.08.2025 16:46 Відповісти
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Жахливе призначення. Совкоуий генерал безініціативний, паркетний. Повітряні сили -генаралів там немає здатних креатитви нічого як наприклад в беспілотних систем. Це призначення- вбиває дуже багатьох людей на землі і перспективу перемоги Укораїни у війні. Візміть молодих драйвовмих, випішть НАТІВськи х офіцерів командувачів ПС
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03.08.2025 16:31 Відповісти
Согласен. Знаком по службе вживую. Безинициативній. Пилот хороший, но разве только этого достаточно для лихого гусара воздушными эскадронами наших лихих асов?
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03.08.2025 16:43 Відповісти
А чому вони аплодують, це ж не шоу 95 кварталу?
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03.08.2025 16:35 Відповісти
холуї, сер!
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03.08.2025 16:46 Відповісти
А без "криво" не можна було знайти зовсiм?
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03.08.2025 16:46 Відповісти
Так історично склалося. Бульба, Кривоножко...
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03.08.2025 16:52 Відповісти
Кривоножко, по iдеi непридатний до вiйськовоi служби, не?
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03.08.2025 17:05 Відповісти
Не обов'язково)))
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03.08.2025 17:07 Відповісти
така радість! така радість!
феєрично! фантастично!
браво браво.....
ще ще ще

птьфу, ***....
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03.08.2025 16:52 Відповісти
А чому зняли попередника?
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03.08.2025 16:59 Відповісти
Літаки закінчились.
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03.08.2025 17:02 Відповісти
Пора б вже нашому верховному головнокомандувачу кварталом95 і по сумісництву - ЗСУ - просити ф-35. А чого!
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03.08.2025 17:04 Відповісти
Яке ж воно кончане той зелідор-підор
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03.08.2025 17:22 Відповісти
О це і є уся відповідь, як ішак "прагне" перемоги та миру.
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03.08.2025 17:33 Відповісти
Совковий паркєтний дід. Лупашево усіліть - все подєліть - доложить
Безпросвітно...
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03.08.2025 17:43 Відповісти
Зелена шобла! Все не так!
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03.08.2025 17:54 Відповісти
 
 