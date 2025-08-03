Зеленский поздравил воинов Воздушных сил с профессиональным праздником. ВИДЕО
Сегодня, 3 августа 2025 года, отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Об этом напомнил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"День нашей благодарности каждому и каждой, кто отражает российские атаки, уничтожает вражеские самолеты, ракеты и дроны. Наносит удары по фронту с воздуха. Всем, кто ежедневно и каждую ночь борется против российского террора. Спасибо пилотам, инженерам, техническим работникам, зенитчикам, каждому, кто тренирует, и всем, кто помогает. Нашим людям, которые показывают результат в защите Украины.
Вечный почет и память всем нашим воинам, которые не вернулись с заданий и погибли, защищая жизнь", - отметил глава государства.
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А всіх воінів Повітряних сил Украіни вітаю з професійним св'ятом. Обнуляйте рашистів і дальше.