Зеленский поздравил воинов Воздушных сил с профессиональным праздником. ВИДЕО

Сегодня, 3 августа 2025 года, отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом напомнил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"День нашей благодарности каждому и каждой, кто отражает российские атаки, уничтожает вражеские самолеты, ракеты и дроны. Наносит удары по фронту с воздуха. Всем, кто ежедневно и каждую ночь борется против российского террора. Спасибо пилотам, инженерам, техническим работникам, зенитчикам, каждому, кто тренирует, и всем, кто помогает. Нашим людям, которые показывают результат в защите Украины.



Вечный почет и память всем нашим воинам, которые не вернулись с заданий и погибли, защищая жизнь", - отметил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот украинского МиГ-29 выполняет фигуру высшего пилотажа "Бочка", возвращаясь с боевого задания. ВИДЕО