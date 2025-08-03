РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8967 посетителей онлайн
Новости Видео
298 5

Зеленский поздравил воинов Воздушных сил с профессиональным праздником. ВИДЕО

Сегодня, 3 августа 2025 года, отмечается День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом напомнил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"День нашей благодарности каждому и каждой, кто отражает российские атаки, уничтожает вражеские самолеты, ракеты и дроны. Наносит удары по фронту с воздуха. Всем, кто ежедневно и каждую ночь борется против российского террора. Спасибо пилотам, инженерам, техническим работникам, зенитчикам, каждому, кто тренирует, и всем, кто помогает. Нашим людям, которые показывают результат в защите Украины.

Вечный почет и память всем нашим воинам, которые не вернулись с заданий и погибли, защищая жизнь", - отметил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот украинского МиГ-29 выполняет фигуру высшего пилотажа "Бочка", возвращаясь с боевого задания. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21415) поздравление (1067) Воздушные силы (2567)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вітаємо,дорогі наші захисники неба! Дякуємо вам за те,що цілодобово бороните нас! Дай Бог Вам точності,мужності,здоров'я і багато якісної зброї,щоб нищити ворога! Низький уклін і найшвидшої перемоги над рашистами!
показать весь комментарий
03.08.2025 09:41 Ответить
Не гундосому ухилянту, що знищив ракетну програму України, розмінував Чонгар і розікрав кошти на оборонні споруди та зброю, торкатися своїм мохнатим рилом військових свят.
показать весь комментарий
03.08.2025 09:43 Ответить
Покатайте его на самолете,в бомботсеке.
показать весь комментарий
03.08.2025 09:47 Ответить
А ще , бувши попередженим за пів року , всіми розвідками Світу, відвів війська , з напрямків наступу террористів, зняв спеців з охорони Гостомеля , робив все для комфортного нападу " Україна за три дні" , чекав орків в парадній уніформі , щоб привітати на Крещатику В них вжє були всі фрази заготовлені :" прімітє новую реальність"," какая разніца" ………… 🤢мразота на плівках з блат-хати Міндіча , казав , що він має в …… всіх єтіх українців ………
показать весь комментарий
03.08.2025 09:54 Ответить
Вчора на червоній площі законні цілі відмічали день вдв, юбілейний 95 рік. Навіть якись парад був. Потужний не вкурсі був і щоб просто покошмарити ні одного, "копійочного" дрона з нашоі сторони?

А всіх воінів Повітряних сил Украіни вітаю з професійним св'ятом. Обнуляйте рашистів і дальше.
показать весь комментарий
03.08.2025 10:22 Ответить
 
 