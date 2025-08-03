Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом. ВIДЕО
Сьогодні, 3 серпня 2025 року, відзначається День Повітряних сил Збройних Сил України.
Про це нагадав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору. Дякую пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає. Нашим людям, які показують результат у захисті України.
Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя", - зазначив глава держави.
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А всіх воінів Повітряних сил Украіни вітаю з професійним св'ятом. Обнуляйте рашистів і дальше.