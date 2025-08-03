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Зеленський привітав воїнів Повітряних сил із професійним святом. ВIДЕО

Сьогодні, 3 серпня 2025 року, відзначається День Повітряних сил Збройних Сил України.

Про це нагадав у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"День нашої вдячності кожному й кожній, хто відбиває російські атаки, знищує ворожі літаки, ракети та дрони. Завдає ударів по фронту з повітря. Всім, хто щодня та щоночі бореться проти російського терору. Дякую пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає. Нашим людям, які показують результат у захисті України.

Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя", - зазначив глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24942) привітання (740) Повітряні сили (2907)


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Вітаємо,дорогі наші захисники неба! Дякуємо вам за те,що цілодобово бороните нас! Дай Бог Вам точності,мужності,здоров'я і багато якісної зброї,щоб нищити ворога! Низький уклін і найшвидшої перемоги над рашистами!
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03.08.2025 09:41 Відповісти
Не гундосому ухилянту, що знищив ракетну програму України, розмінував Чонгар і розікрав кошти на оборонні споруди та зброю, торкатися своїм мохнатим рилом військових свят.
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03.08.2025 09:43 Відповісти
Покатайте его на самолете,в бомботсеке.
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03.08.2025 09:47 Відповісти
А ще , бувши попередженим за пів року , всіми розвідками Світу, відвів війська , з напрямків наступу террористів, зняв спеців з охорони Гостомеля , робив все для комфортного нападу " Україна за три дні" , чекав орків в парадній уніформі , щоб привітати на Крещатику В них вжє були всі фрази заготовлені :" прімітє новую реальність"," какая разніца" ………… 🤢мразота на плівках з блат-хати Міндіча , казав , що він має в …… всіх єтіх українців ………
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03.08.2025 09:54 Відповісти
Вчора на червоній площі законні цілі відмічали день вдв, юбілейний 95 рік. Навіть якись парад був. Потужний не вкурсі був і щоб просто покошмарити ні одного, "копійочного" дрона з нашоі сторони?

А всіх воінів Повітряних сил Украіни вітаю з професійним св'ятом. Обнуляйте рашистів і дальше.
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03.08.2025 10:22 Відповісти
"З нами Бог" - Air Force of Ukraine !
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03.08.2025 10:34 Відповісти
Навіщо в кінці відео вони ящики палять?
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03.08.2025 10:37 Відповісти
 
 