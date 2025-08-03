Наша мета – повна інтеграція Повітряних сил із силами НАТО,- Зеленський

Метою України є повна та ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО.

Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що сьогодні, 3 серпня, в День Повітряних сил відзначив їхніх працівників нагородами, а також заслухав доповіді щодо розвитку всіх елементів Повітряних сил, зокрема бойової авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ.

"Тільки за цей рік наші Повітряні сили отримали "міражі" – бойові машини з Франції, також додаткові F-16. Будуть ще",- заявив Зеленський.

Окрім цього, він розповів, що сьогодні було затверджено наступні етапи розвитку бойової авіації – нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів.

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"Наша мета – це повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи. Комплексно працює система управління нашою бойовою авіацією, її розвитком – у Збройних Силах, у Генеральному штабі, у Міністерстві оборони України", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, що сьогодні 3 серпня 2025 року, відзначається День Повітряних сил Збройних Сил України.

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