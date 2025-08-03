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Новини Співпраця України та НАТО
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Наша мета – повна інтеграція Повітряних сил із силами НАТО,- Зеленський

Зеленський розповів про інтеграцію ПС із силами НАТО

Метою України є повна та ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО.

Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що сьогодні, 3 серпня, в День Повітряних сил відзначив їхніх працівників нагородами, а також заслухав доповіді щодо розвитку всіх елементів Повітряних сил, зокрема бойової авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ.

"Тільки за цей рік наші Повітряні сили отримали "міражі" – бойові машини з Франції, також додаткові F-16. Будуть ще",- заявив Зеленський.

Окрім цього, він розповів, що сьогодні було затверджено наступні етапи розвитку бойової авіації – нові платформи, нові кроки в інтеграції наших сил з військами партнерів.

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"Наша мета – це повна й ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО, що точно дасть більше можливостей українському захисту та водночас зробить нашу державу ще більш міцною частиною захисту Європи. Комплексно працює система управління нашою бойовою авіацією, її розвитком – у Збройних Силах, у Генеральному штабі, у Міністерстві оборони України", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, що сьогодні 3 серпня 2025 року, відзначається День Повітряних сил Збройних Сил України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24954) НАТО (6699) літак (3000) Повітряні сили (2907)


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Топ коментарі
+2
Знову нанюхався та фонтанує ідеями. Яке каже хітрозадий Трамп, а чому ти не атакуєшь Москву, дурень?
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03.08.2025 17:35 Відповісти
+2
А оті особи, чернишов міндіч шурма катлєта шифери, та інші, з приблуд95, не заберуть з України гроші, для боротьби з московськими окупантами??
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03.08.2025 17:36 Відповісти
+2
Заткнися вже, всі новини позасирав своїм нарцисізмом гундосим.
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03.08.2025 17:37 Відповісти
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Знову нанюхався та фонтанує ідеями. Яке каже хітрозадий Трамп, а чому ти не атакуєшь Москву, дурень?
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03.08.2025 17:35 Відповісти
А оті особи, чернишов міндіч шурма катлєта шифери, та інші, з приблуд95, не заберуть з України гроші, для боротьби з московськими окупантами??
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03.08.2025 17:36 Відповісти
Заткнися вже, всі новини позасирав своїм нарцисізмом гундосим.
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03.08.2025 17:37 Відповісти
відженіть його і від Повітряних Сил і від НАТО - з ЕС воно вже накосячило...
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03.08.2025 17:38 Відповісти
наша мета - щоб ти пропав без вісти.от так зєльоний змєй.
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03.08.2025 17:40 Відповісти
Ну да если раньше Киев был непробиваем то теперь летай гуляй
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03.08.2025 17:42 Відповісти
Вже не смішно, квартальні сценаристи ліплять що можуть, вава озвучує
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03.08.2025 17:44 Відповісти
Мені від його відосів вже ригати хочеться. Г@ндон не бачить, що тварини-ухилянти зовсім з катушок з'їхали.
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03.08.2025 17:47 Відповісти
Зелена шобла! Все не так! 95 квартал! Зрада!
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03.08.2025 17:57 Відповісти
Твоя мета нажитися на крові українців, гнида брехлива та неголена.
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03.08.2025 18:01 Відповісти
А як НАТО здогадається про цю мету, коли в оточенні зеленського є такі індивіди, як міндіч, чернишов, ...?
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03.08.2025 18:05 Відповісти
Ну не давайте йому той білий порошок?
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03.08.2025 18:08 Відповісти
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад масковії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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03.08.2025 18:13 Відповісти
 
 