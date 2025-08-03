УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9978 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця України та НАТО
625 10

Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО, - Шмигаль

Розроблено Дорожню карту розвитку авіації за стандартами НАТО

Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО. Документ сьогодні, 3 серпня, представили президенту Володимиру Зеленському.

Про це в телеграм повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожня карта розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО – це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії. Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів", - розповів Шмигаль.

Мета Дорожньої карти - посилити спроможності України. Документ структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО.

"Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", - додав очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявляв, що метою України є повна та ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО.

Читайте також: Наша мета – повна інтеграція Повітряних сил із силами НАТО,- Зеленський

Автор: 

авіація (4237) НАТО (6702) Шмигаль Денис (4753) Повітряні сили (2913)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Очередной прожект
показати весь коментар
03.08.2025 20:07 Відповісти
+2
заактивнішали залишки потужних менеджерів.
завтра буба скаже щось за підводну кавалерію і через 15 хвилини дорожна карта її розвитку на його столі...
а в цілому молодці!
показати весь коментар
03.08.2025 20:10 Відповісти
+2
показати весь коментар
03.08.2025 20:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Довго чухались,цілих 6 років,накінець дійшло.
показати весь коментар
03.08.2025 19:49 Відповісти
Так, напевне розрахована на 5, 7, або 10 років.
показати весь коментар
03.08.2025 20:03 Відповісти
Очередной прожект
показати весь коментар
03.08.2025 20:07 Відповісти
заактивнішали залишки потужних менеджерів.
завтра буба скаже щось за підводну кавалерію і через 15 хвилини дорожна карта її розвитку на його столі...
а в цілому молодці!
показати весь коментар
03.08.2025 20:10 Відповісти
Якщо це розробив Шмигаль, то це круто, потужно, фантастично
показати весь коментар
03.08.2025 20:10 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2025 20:18 Відповісти
Невже F-35.випускатимемо?
показати весь коментар
03.08.2025 20:35 Відповісти
Вони не можуть налагодити випуск простих мін, наробили сто тисяч бракованих, в то вони налагодять випуск f-35. Почекайте три тисячі балістики, залишилося всього 4 місяці і почнуть випускати літаки. Як на мене, то ця влада добре вміє і налагодила корупційні схеми, брехню і піар.
показати весь коментар
03.08.2025 20:47 Відповісти
"Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", - додав очільник оборонного відомства. "Тільки "зелені зрадники"України ,будуть стримувати агресію куйла не за рахунок новітніх бойових літаків,які потрібно мати на озброєнні в Україні в достатній кількості.а за рахунок "документа" під який підженуть розпил державних коштів...
показати весь коментар
03.08.2025 21:19 Відповісти
 
 