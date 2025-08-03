Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО, - Шмигаль

Україна розробила Дорожню карту розвитку авіаційних спроможностей за стандартами НАТО. Документ сьогодні, 3 серпня, представили президенту Володимиру Зеленському.

Про це в телеграм повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорожня карта розроблена на основі Доктрини повітряної міці НАТО – це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії. Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів", - розповів Шмигаль.

Мета Дорожньої карти - посилити спроможності України. Документ структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО.

"Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", - додав очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявляв, що метою України є повна та ефективна інтеграція Повітряних сил України із силами НАТО.

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