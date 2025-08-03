57 человек, из них - 8 детей, эвакуировали в течение недели из приграничных громад Сумщины, - ОВА

В течение недели из приграничных громад Сумской области эвакуировали 57 человек, в том числе - восемь детей.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается эвакуация из приграничных громад Сумщины. В течение недели с опасных территорий выехали 57 жителей области, из них - 8 детей", - рассказал чиновник.

Среди эвакуированных - преимущественно жители Белопольской, Середино-Будской, Ворожбянской, Краснопольской, Свесской громад, которые постоянно обстреливает враг.

Григоров подчеркнул, что эвакуация - это "вынужденная и жизненно необходимая мера для сохранения жизни людей". К ее проведению привлечены спасатели, полицейские, волонтеры, органы местной власти.

Также руководитель ОВА добавил, что в транзитных центрах Сум и Шостки есть более 400 свободных мест. Кроме того, еженедельно курсирует бесплатный эвакуационный вагон поезда "Сумы-Ужгород".

Читайте также: 150 человек, из них - 25 детей, эвакуировали в течение недели из опасных территорий Сумщины, - ОВА