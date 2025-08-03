УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9978 відвідувачів онлайн
Новини Евакуація з Сумщини
202 3

57 людей, з них 8 дітей евакуювали впродовж тижня із прикордонних громад Сумщини, - ОВА

евакуація з Сумщини

Упродовж тижня із прикордонних громад Сумської області евакуювали 57 людей, у тому числі вісьмох дітей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває евакуація з прикордонних громад Сумщини. Протягом тижня з небезпечних територій виїхали 57 жителів області, з них – 8 дітей", - розповів посадовець. 

Серед евакуйованих - переважно мешканці Білопільської, Середино-Будської, Ворожбянської, Краснопільської, Свеської громад, які постійно обстрілює ворог.

Григоров наголосив, що евакуація – це "вимушений і життєво необхідний захід для збереження життя людей". До її проведення залучені рятувальники, поліцейські, волонтери, органи місцевої влади.

Також керівник ОВА додав, що у транзитних центрах Сум та Шостки є понад 400 вільних місць. Крім того, щотижня курсує безкоштовний евакуаційний вагон потяга "Суми–Ужгород".

Читайте також: 150 людей, з них 25 дітей евакуювали впродовж тижня з небезпечних територій Сумщини, - ОВА

Автор: 

діти (5236) Сумська область (4096) евакуація (2378)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи кажуть, що дико наступають.
усілякі сумські ова з мєнтами, що гоняють дітей з картонками, кажуть, що ми дико ******* кацапів на сумщині.
і тут:

57 людей, з них 8 дітей евакуювали впродовж тижня із прикордонних громад Сумщини, - ОВА

то, хто бреше?
показати весь коментар
03.08.2025 20:09 Відповісти
ВСІ брешуть щоб мати кращий вигляд, а в реальності тут - одні прагнуть наступати, інші - обороняються а кого сильно дістають - ті евакуюються.
показати весь коментар
03.08.2025 21:26 Відповісти
 
 