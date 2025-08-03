57 людей, з них 8 дітей евакуювали впродовж тижня із прикордонних громад Сумщини, - ОВА

Упродовж тижня із прикордонних громад Сумської області евакуювали 57 людей, у тому числі вісьмох дітей.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває евакуація з прикордонних громад Сумщини. Протягом тижня з небезпечних територій виїхали 57 жителів області, з них – 8 дітей", - розповів посадовець.

Серед евакуйованих - переважно мешканці Білопільської, Середино-Будської, Ворожбянської, Краснопільської, Свеської громад, які постійно обстрілює ворог.

Григоров наголосив, що евакуація – це "вимушений і життєво необхідний захід для збереження життя людей". До її проведення залучені рятувальники, поліцейські, волонтери, органи місцевої влади.

Також керівник ОВА додав, що у транзитних центрах Сум та Шостки є понад 400 вільних місць. Крім того, щотижня курсує безкоштовний евакуаційний вагон потяга "Суми–Ужгород".

Читайте також: 150 людей, з них 25 дітей евакуювали впродовж тижня з небезпечних територій Сумщини, - ОВА