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Украину атакуют ударные беспилотники, - Воздушные Силы
Вечером 3 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный.
- Вражеские БПЛА на севере Сумщины, курс - южный/юго-западный.
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ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий03.08.2025 20:24 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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