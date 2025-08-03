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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 3 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный.
  • Вражеские БПЛА на севере Сумщины, курс - южный/юго-западный.

Читайте: Взрыв прогремел в Харькове: захватчики атаковали "шахедом"

Автор: 

Воздушные силы (2567) Шахед (1361) война в Украине (5481)


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Було би дивно як би ***** не атакувало. Здохніть кацапи і дайте спокій всьому світу.
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03.08.2025 20:24 Ответить
 
 