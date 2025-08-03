Взрыв прогремел в Харькове: захватчики атаковали "шахедом"
В ночь на воскресенье, 3 августа, в Харькове был слышен взрыв на фоне атаки российских беспилотников.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Взрыв в городе! Предварительно "шахед", - сообщил он в 00:16.
Предварительно - в Шевченковском районе. Детали выясняем, - сообщил в 00:19.
Ранее сообщалось, что вечером субботы, 2 августа, российские захватчики запустили "шахеды" для атаки по Украине. Первые группы вражеских дронов фиксировались на востоке.
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