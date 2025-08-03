Вибух пролунав у Харкові: загарбники атакували "шахедом"
У ніч на неділю, 3 серпня, у Харкові було чутно вибух на тлі атаки російських безпілотників.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
Вибух у місті! Попередньо "шахед", - повідомив він о 00:16.
Попередньо - у Шевченківському районі. Деталі зʼясовуємо, - повідомив о 00:19.
Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 2 серпня, російські загарбники запустили "шахеди" для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на сході.
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