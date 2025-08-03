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Україну атакують ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 3 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
- Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на півночі та в центральній частині Сумщини, курс - південний/південно-західний.
- БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
- БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курс - північно-західний.
- БпЛА на Полтавщині, курс - західний (вектор-н.п.Миргород).
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ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар03.08.2025 20:24 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Oresta Bartka
показати весь коментар03.08.2025 21:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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