УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9978 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 663 2

Україну атакують ударні безпілотники, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 3 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Ворожі БпЛА на сході Харківщини, курс - західний.
  • Ворожі БпЛА на півночі Сумщини, курс - південний/південно-західний.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на півночі та в центральній частині Сумщини, курс - південний/південно-західний.
  • БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний.
  • БпЛА на межі Сумщини і Харківщини, курс - північно-західний.
  • БпЛА на Полтавщині, курс - західний (вектор-н.п.Миргород).

Читайте: Вибух пролунав у Харкові: загарбники атакували "шахедом"

Автор: 

Повітряні сили (2913) Шахед (1366) війна в Україні (5519)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Було би дивно як би ***** не атакувало. Здохніть кацапи і дайте спокій всьому світу.
показати весь коментар
03.08.2025 20:24 Відповісти
Ця війна іде вже сотні років. Вперше свинособаки напали 1169-го року, коли русскій князь https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/8/81/Andrjej_Boholjubsski.jpg Андрєй Боголюбскій "с раскосыми и жадными глазами" напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
показати весь коментар
03.08.2025 21:35 Відповісти
 
 