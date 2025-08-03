Три человека погибли в результате российских обстрелов Запорожской области

3 августа в результате российских обстрелов Степногорской громады Запорожской области погибли три человека.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал громаду в течение дня. Разрушены частные дома. В результате ударов погибли три человека - мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет", - рассказал он.

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