Враг ударил по селу Запорожского района: пятеро раненых, повреждено почти сто домов (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Два человека госпитализированы с травмами в результате российской атаки по одному из сел в Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Повреждены около 100 частных домов: выбиты окна, побиты крыши и двери. В результате удара произошло возгорание дома, хозяйственных построек и прилегающей территории. Чрезвычайники пожар уже локализовали", - говорится в сообщении.
Также разрушениям подверглись и школа и амбулатория.
Позже Федоров сообщил, что в результате российской атаки также госпитализированы 66-летний мужчина и 60-летняя женщина. Состояние мужчины тяжелое. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести. Немного позже стало известно о еще одном пострадавшем. За медицинской помощью обратился 44-летний мужчина.
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