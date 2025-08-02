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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Враг ударил по селу Запорожского района: пятеро раненых, повреждено почти сто домов (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Два человека госпитализированы с травмами в результате российской атаки по одному из сел в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Повреждены около 100 частных домов: выбиты окна, побиты крыши и двери. В результате удара произошло возгорание дома, хозяйственных построек и прилегающей территории. Чрезвычайники пожар уже локализовали", - говорится в сообщении.

Также разрушениям подверглись и школа и амбулатория.

Позже Федоров сообщил, что в результате российской атаки также госпитализированы 66-летний мужчина и 60-летняя женщина. Состояние мужчины тяжелое. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести. Немного позже стало известно о еще одном пострадавшем. За медицинской помощью обратился 44-летний мужчина.

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Враг обстрелял село в Запорожской области
Враг обстрелял село в Запорожской области
Враг обстрелял село в Запорожской области
Враг обстрелял село в Запорожской области

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обстрел (28834) Запорожская область (3368) Запорожский район (196)


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