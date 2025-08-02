Ворог вдарив по селу Запорізького району: п’ятеро поранених, пошкоджено майже сто будинків (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Двоє людей госпіталізовані з травмами внаслідок російської атаки по одному із сіл у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Пошкоджені близько 100 приватних будинків: вибиті вікна, понівечені дахи та двері. Внаслідок удару сталося займання будинку, господарчих споруд та прилеглої території. Надзвичайники пожежу вже локалізували", - йдеться в повідомленні.
Також руйнувань зазнали й школа та амбулаторія.
Згодом Федоров повідомив, що внаслідок російської атаки також ушпиталені 66-річний чоловік та 60-річна жінка. Стан чоловіка тяжкий. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості. Трохи згодом стало відомо про ще одного постраждалого. По медичну допомогу звернувся 44-річний чоловік.
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