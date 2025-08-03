УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9123 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
245 0

Три людини загинули внаслідок російських обстрілів Запорізької області

Вибух

3 серпня внаслідок російських обстрілів Степногірської громади Запорізької області загинули три людини.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував громаду упродовж дня. Зруйновані приватні будинки. Внаслідок ударів загинули троє людей - чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років", - розповів він.

Також читайте: Ворог вдарив по селу Запорізького району: п’ятеро поранених, пошкоджено майже сто будинків (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30193) жертви (1867) Запорізька область (3909) жертва (269) Василівський район (86) Степногірськ (32) війна в Україні (5519)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 