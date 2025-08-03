Три людини загинули внаслідок російських обстрілів Запорізької області
3 серпня внаслідок російських обстрілів Степногірської громади Запорізької області загинули три людини.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував громаду упродовж дня. Зруйновані приватні будинки. Внаслідок ударів загинули троє людей - чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років", - розповів він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль