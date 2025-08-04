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Новости Цена на нефть
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Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти

ОПЕК+ снова значительно увеличат добычу нефти, стремясь увеличить свою долю на рынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что страны провели онлайн-встречу на фоне усиления давления США на Индию с требованием прекратить закупку российской нефти. В заявлении по результатам встречи ОПЕК+ назвала основными причинами своего решения благоприятные экономические условия и низкие запасы нефти.

Этот шаг завершил процесс отказа от сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+. Группа, которая добывает около половины мирового объема нефти, в течение нескольких лет сокращала добычу, чтобы поддержать цены на нефть, однако в этом году изменила курс.

Так, в апреле восемь стран начали наращивать добычу, сначала увеличив ее на 138 тысяч баррелей в сутки. После чего произошел еще больший рост - на 411 тысяч баррелей в сутки в мае, июне и июле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мировые цены на нефть резко выросли после нового ультиматума Трампа для Путина

Следующую встречу страны договорились провести 7 сентября, чтобы рассмотреть состояние рынка.

Автор: 

нефть (1957) ОПЕК (83)


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Топ комментарии
+13
ну нарешті довгоочікуваний крок , він же цвях в рашиську труну
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04.08.2025 02:02 Ответить
+4
саме на те і дивлюся.
ви знаєте хоч одну санкцію накладену рудим на кацапію?
от і я знаю! - два рази припинення постачяня зброї в Україну.
буде і третя - саме на Україну....
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04.08.2025 03:03 Ответить
+3
та я все по факту розписав. жодним чином не явлюсь фанатом Чуба, так само і не був фанатом Байдена. Рейгана нема на тих кацапів чи сенатора Маккейна. ось цей добродій був справжнім і великим другом України, Царство Небесне цій світлій людині з великої літери..
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04.08.2025 03:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ну нарешті довгоочікуваний крок , він же цвях в рашиську труну
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04.08.2025 02:02 Ответить
Наївно
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04.08.2025 06:55 Ответить
СРСР підтвердить
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04.08.2025 07:01 Ответить
С сайта OPEC не проще написать новость которой 10 часов. С другим совсем смыслом
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04.08.2025 02:06 Ответить
неочікувано....
в них свої 2 підводні човни і свій засланий на кацапію вітков!
доня слонярпа! проти хамаса...
проти кацапні подивимося 9 серпня.
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04.08.2025 02:19 Ответить
буду відлікувати вперед - серпень 9, серпень 10...
вересень....
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04.08.2025 02:22 Ответить
збільшення видобутку нафти - це замістити з часом кацапську нафту з ринку. якщо це не допоможе замістити, то тоді значно обвалить на неї ціни. а ху йло так топило перед виборами за Чуба. колись і жирик навіть шампанське пив за перемогу Донні. ) тупі кацапи.
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04.08.2025 02:32 Ответить
дві птіци говоруни - буба і доня вже стільки наговорили?
шо простіть, рідні, - в мене вже вуха повисли від тієї мівіни...
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04.08.2025 02:47 Ответить
слова словами, потрібно на дії дивитися реальні. скріньте. у вересні ОПЕК ще на 1,6 млн барелів збільшить видобуток. це рішення вже прийняте давно. і прийняте воно було в тому числі за сприяння/прохання Чуба, який має хороші приятельські стосунки із саудитами. з іншої сторони, крім прохання Чуба у саудитів на кацапів теж є великий зуб раніше практично всі поставки нафти в Індію здійснювали саудити, а кацапи через свої знижки тупо віджали у них цей ринок.
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04.08.2025 02:53 Ответить
саме на те і дивлюся.
ви знаєте хоч одну санкцію накладену рудим на кацапію?
от і я знаю! - два рази припинення постачяня зброї в Україну.
буде і третя - саме на Україну....
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04.08.2025 03:03 Ответить
не було ще санкцій від Донні в сторону каців. Чуб в першу чергу хоче припинити війну, тобто заморозити її. не в угоду ху йлу, не в угоду Україні, лише в угоду собі. і він буде і далі працювати у цьому напрямку. буде потрібно натиснути на Україну, буде тиснути, буде потрібно тиснути на каців і на них буде тиснути. він ще перед виборами говорив, що не бачить особливого ефекту у санкціях, оскільки дуже багато країн допомагають кацапам ці санкції обходити. ефект ослаблення русні Чуб більше вбачав у зниженні цін на нафту. хоча по правді, то максимальний ефект послаблення русні повинен складатись із низьких цін на нафту, із тотальних санкцій, а також із поставок зброї в Україну великими партіями. Чуб спочатку вирішив погратися із ху йлом у дипломатію, наївно думаючи, що ху йло пристане на його умови (припинення вогню без жодних умов). зараз вже очевидно, що такий підхід у Чуба є неефективним. тому Чуб, щоб далі більше не позоритись, буде змушений збільшувати тиск на ху йла. тож побачимо, що буде після 8-го серпня. хоча я не вірю відразу у пекельні санкції від Чуба у бік раші. проте рухатися у цьому напрямку Чубчик буде.
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04.08.2025 03:40 Ответить
та я все по факту розписав. жодним чином не явлюсь фанатом Чуба, так само і не був фанатом Байдена. Рейгана нема на тих кацапів чи сенатора Маккейна. ось цей добродій був справжнім і великим другом України, Царство Небесне цій світлій людині з великої літери..
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04.08.2025 03:52 Ответить
от давайте без образ тільки.
тут яг бе не по скопірованих авторськись темах.
тут люди по новинах...
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04.08.2025 03:54 Ответить
та я і гадки не мав ображати вас. завжди з цікавістю читаю ваші дописи, не раз і вподобайками відмічаю їх.
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04.08.2025 03:58 Ответить
доніна теза з угоду діл? - ****** не тих хто правий,
а ****** тих хто слабкикіший....
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04.08.2025 03:08 Ответить
хто "ne" правий
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04.08.2025 03:24 Ответить
у нього теза - куячте тих, хто перечить волі самого Чуба і не приймає його умов. Вова прийняв умову Чуба про припинення вогню без жодних умов і розмов про кордони 91-го року, то зараз Чуб на Вову не нападає. ху йло не хоче приймати умов Чуба, значить тоді Чуб буде змушений тиснути на ху йла. інакше це буде ганьбою для Чуба на весь світ. а він нарцис, тому дуже боляче буде реагувати на те, коли йому не плескають, а куєсосять його замість оплесків. як тільки Чуб заступив офіційно на посаду, він звернувся до ху йла, щоб той припинив війну. і він тоді сказав ху йлу, що ти припиниш війну в любому випадку, по-хорошому, або по-поганому. по-хорошому ху йло не захотіло. тепер будемо дивитися як Чуб буде на нього впливати, щоб було по-поганому.
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04.08.2025 03:49 Ответить
воно не зрозуміло...
ви мені щє роман Еріха Марія Ремарка тут викласте - давно не читав....
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04.08.2025 03:57 Ответить
я взагалі не читав його. та й не збираюсь..
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04.08.2025 03:59 Ответить
ху би сумнівався - а шо ви взагалі крім букваря читали?
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04.08.2025 04:03 Ответить
Цензор читаю постійно. ))
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04.08.2025 04:04 Ответить
достойно, але Цензор не Еріх Марія Ремарк...
хоч би поцікавились, хто він і чому не кацап...
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04.08.2025 04:10 Ответить
це зазубрене ніщо навіть пишається,
що воно нічого не читало і не збирається....
ордловське лисе ніщо...
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04.08.2025 04:16 Ответить
не хаміть. я ж вас не ображав.
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04.08.2025 04:20 Ответить
а чим я вас образив?
запитанням чи ви читали Ремарка і чи ви знаєте пушкінда?
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04.08.2025 04:22 Ответить
вашою констатацією ордловське лисе ніщо... я не з тих країв.
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04.08.2025 04:24 Ответить
ну шо ж вас несе на 3 сторінки які ніхто не читає?
своя думка в двох словах є чи ні?
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04.08.2025 06:32 Ответить
це вас несе.
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04.08.2025 07:04 Ответить
ок - пробачте...
мабуть мій наїзд таки був не в тему...
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04.08.2025 04:24 Ответить
точно не в тему. )
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04.08.2025 04:25 Ответить
ні, не читав і не збираюсь. ні пушкінда, ні лермонтова. )
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04.08.2025 04:22 Ответить
Трімфальну Арку, в голосі, плиз...
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04.08.2025 04:01 Ответить
Щось перепутав. Птах говорун відрізняється розумом і кмітливістю. А ці птахи не говоруни, а піzдуни.
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04.08.2025 06:31 Ответить
та знаю, пане...
стільки знаю, шо хотілося би менше....
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04.08.2025 06:39 Ответить
завтра здомовляться видобудовивати менше...
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04.08.2025 04:35 Ответить
ви щє кацапам повітре...
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04.08.2025 04:37 Ответить
пока есть китай(индия) у кацапни будут деньги за нефть - хоть и на много меньше чем раньше..
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04.08.2025 06:33 Ответить
ВидОбуток, а не "видуботок"https://www.google.com/search?sca_esv=ae6ee619112731a6&rlz=1C1CHBD_ruUA916UA916&sxsrf=**********************************:1754282213954&q=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiggsvBqvCOAxWEnf0HHYMJBfwQkeECKAB6BAgNEAE
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04.08.2025 07:38 Ответить
Треба зробити ціну нафти таку, щоб цапам було вигідніше купувати бензин за кордоном, ніж на своїх НПЗ. Доречі, а чому досі існують цапські НПЗ? Малюк, Буданов, як так?
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04.08.2025 07:58 Ответить
не ті.
а Україна все та ж сама і кацапи все тіж самі,,,
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04.08.2025 08:40 Ответить
Гаваї - це США і США не він, а вони,
ви з рязанях?
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04.08.2025 08:57 Ответить
ну здайте тест на географію...
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04.08.2025 09:02 Ответить
підозрюю - буде все та ж портянка,,,
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04.08.2025 09:04 Ответить
сап винуватая,
чернишев не причйом і не кум,
буба спасітель нації - тема закрита!
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04.08.2025 08:37 Ответить
Гарна новина....
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04.08.2025 08:46 Ответить
 
 