Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
ОПЕК+ снова значительно увеличат добычу нефти, стремясь увеличить свою долю на рынке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Отмечается, что страны провели онлайн-встречу на фоне усиления давления США на Индию с требованием прекратить закупку российской нефти. В заявлении по результатам встречи ОПЕК+ назвала основными причинами своего решения благоприятные экономические условия и низкие запасы нефти.
Этот шаг завершил процесс отказа от сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+. Группа, которая добывает около половины мирового объема нефти, в течение нескольких лет сокращала добычу, чтобы поддержать цены на нефть, однако в этом году изменила курс.
Так, в апреле восемь стран начали наращивать добычу, сначала увеличив ее на 138 тысяч баррелей в сутки. После чего произошел еще больший рост - на 411 тысяч баррелей в сутки в мае, июне и июле.
Следующую встречу страны договорились провести 7 сентября, чтобы рассмотреть состояние рынка.
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в них свої 2 підводні човни і свій засланий на кацапію вітков!
доня слонярпа! проти хамаса...
проти кацапні подивимося 9 серпня.
вересень....
шо простіть, рідні, - в мене вже вуха повисли від тієї мівіни...
ви знаєте хоч одну санкцію накладену рудим на кацапію?
от і я знаю! - два рази припинення постачяня зброї в Україну.
буде і третя - саме на Україну....
тут яг бе не по скопірованих авторськись темах.
тут люди по новинах...
а ****** тих хто слабкикіший....
ви мені щє роман Еріха Марія Ремарка тут викласте - давно не читав....
хоч би поцікавились, хто він і чому не кацап...
що воно нічого не читало і не збирається....
ордловське лисе ніщо...
запитанням чи ви читали Ремарка і чи ви знаєте пушкінда?
своя думка в двох словах є чи ні?
мабуть мій наїзд таки був не в тему...
стільки знаю, шо хотілося би менше....
а Україна все та ж сама і кацапи все тіж самі,,,
ви з рязанях?
чернишев не причйом і не кум,
буба спасітель нації - тема закрита!