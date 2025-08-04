Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

ОПЕК+ снова значительно увеличат добычу нефти, стремясь увеличить свою долю на рынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Отмечается, что страны провели онлайн-встречу на фоне усиления давления США на Индию с требованием прекратить закупку российской нефти. В заявлении по результатам встречи ОПЕК+ назвала основными причинами своего решения благоприятные экономические условия и низкие запасы нефти.

Этот шаг завершил процесс отказа от сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+. Группа, которая добывает около половины мирового объема нефти, в течение нескольких лет сокращала добычу, чтобы поддержать цены на нефть, однако в этом году изменила курс.

Так, в апреле восемь стран начали наращивать добычу, сначала увеличив ее на 138 тысяч баррелей в сутки. После чего произошел еще больший рост - на 411 тысяч баррелей в сутки в мае, июне и июле.

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Следующую встречу страны договорились провести 7 сентября, чтобы рассмотреть состояние рынка.