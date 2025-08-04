Країни ОПЕК+ домовились збільшити видуботок нафти
ОПЕК+ знову значно збільшать видобуток нафти, прагнучи збільшити свою частку на ринку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Зазначається, що країни провели онлайн-зустріч на тлі посилення тиску США на Індію з вимогою припинити закупівлю російської нафти. У заяві за результатами зустрічі ОПЕК+ назвала основними причинами свого рішення сприятливі економічні умови та низькі запаси нафти.
Цей крок завершив процес відмови від скорочення видобутку нафти з боку ОПЕК+. Група, яка видобуває близько половини світового обсягу нафти, протягом кількох років скорочувала видобуток, щоб підтримати ціни на нафту, проте цього року змінила курс.
Так, у квітні вісім країн почали нарощувати видобуток, спершу збільшивши його на 138 тисяч барелів на добу. Після чого відбулося ще більше зростання — на 411 тисяч барелів на добу у травні, червні та липні.
Наступну зустріч країни домовилися провести 7 вересня, щоб розглянути стан ринку.
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в них свої 2 підводні човни і свій засланий на кацапію вітков!
доня слонярпа! проти хамаса...
проти кацапні подивимося 9 серпня.
вересень....
шо простіть, рідні, - в мене вже вуха повисли від тієї мівіни...
ви знаєте хоч одну санкцію накладену рудим на кацапію?
от і я знаю! - два рази припинення постачяня зброї в Україну.
буде і третя - саме на Україну....
тут яг бе не по скопірованих авторськись темах.
тут люди по новинах...
а ****** тих хто слабкикіший....
ви мені щє роман Еріха Марія Ремарка тут викласте - давно не читав....
хоч би поцікавились, хто він і чому не кацап...