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Новини ціна на нафту
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Країни ОПЕК+ домовились збільшити видуботок нафти

ОПЕК+ планують збільшити видуботок нафти

ОПЕК+ знову значно збільшать видобуток нафти, прагнучи збільшити свою частку на ринку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначається, що країни провели онлайн-зустріч на тлі посилення тиску США на Індію з вимогою припинити закупівлю російської нафти. У заяві за результатами зустрічі ОПЕК+ назвала основними причинами свого рішення сприятливі економічні умови та низькі запаси нафти.

Цей крок завершив процес відмови від скорочення видобутку нафти з боку ОПЕК+. Група, яка видобуває близько половини світового обсягу нафти, протягом кількох років скорочувала видобуток, щоб підтримати ціни на нафту, проте цього року змінила курс.

Так, у квітні вісім країн почали нарощувати видобуток, спершу збільшивши його на 138 тисяч барелів на добу. Після чого відбулося ще більше зростання — на 411 тисяч барелів на добу у травні, червні та липні.

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Наступну зустріч країни домовилися провести 7 вересня, щоб розглянути стан ринку.

Автор: 

нафта (5699) ОПЕК (468)


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Топ коментарі
+5
ну нарешті довгоочікуваний крок , він же цвях в рашиську труну
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04.08.2025 02:02 Відповісти
+1
не було ще санкцій від Донні в сторону каців. Чуб в першу чергу хоче припинити війну, тобто заморозити її. не в угоду ху йлу, не в угоду Україні, лише в угоду собі. і він буде і далі працювати у цьому напрямку. буде потрібно натиснути на Україну, буде тиснути, буде потрібно тиснути на каців і на них буде тиснути. він ще перед виборами говорив, що не бачить особливого ефекту у санкціях, оскільки дуже багато країн допомагають кацапам ці санкції обходити. ефект ослаблення русні Чуб більше вбачав у зниженні цін на нафту. хоча по правді, то максимальний ефект послаблення русні повинен складатись із низьких цін на нафту, із тотальних санкцій, а також із поставок зброї в Україну великими партіями. Чуб спочатку вирішив погратися із ху йлом у дипломатію, наївно думаючи, що ху йло пристане на його умови (припинення вогню без жодних умов). зараз вже очевидно, що такий підхід у Чуба є неефективним. тому Чуб, щоб далі більше не позоритись, буде змушений збільшувати тиск на ху йла. тож побачимо, що буде після 8-го серпня. хоча я не вірю відразу у пекельні санкції від Чуба у бік раші. проте рухатися у цьому напрямку Чубчик буде.
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04.08.2025 03:40 Відповісти
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ну нарешті довгоочікуваний крок , він же цвях в рашиську труну
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04.08.2025 02:02 Відповісти
С сайта OPEC не проще написать новость которой 10 часов. С другим совсем смыслом
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04.08.2025 02:06 Відповісти
неочікувано....
в них свої 2 підводні човни і свій засланий на кацапію вітков!
доня слонярпа! проти хамаса...
проти кацапні подивимося 9 серпня.
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04.08.2025 02:19 Відповісти
буду відлікувати вперед - серпень 9, серпень 10...
вересень....
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04.08.2025 02:22 Відповісти
збільшення видобутку нафти - це замістити з часом кацапську нафту з ринку. якщо це не допоможе замістити, то тоді значно обвалить на неї ціни. а ху йло так топило перед виборами за Чуба. колись і жирик навіть шампанське пив за перемогу Донні. ) тупі кацапи.
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04.08.2025 02:32 Відповісти
дві птіци говоруни - буба і доня вже стільки наговорили?
шо простіть, рідні, - в мене вже вуха повисли від тієї мівіни...
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04.08.2025 02:47 Відповісти
слова словами, потрібно на дії дивитися реальні. скріньте. у вересні ОПЕК ще на 1,6 млн барелів збільшить видобуток. це рішення вже прийняте давно. і прийняте воно було в тому числі за сприяння/прохання Чуба, який має хороші приятельські стосунки із саудитами. з іншої сторони, крім прохання Чуба у саудитів на кацапів теж є великий зуб раніше практично всі поставки нафти в Індію здійснювали саудити, а кацапи через свої знижки тупо віджали у них цей ринок.
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04.08.2025 02:53 Відповісти
саме на те і дивлюся.
ви знаєте хоч одну санкцію накладену рудим на кацапію?
от і я знаю! - два рази припинення постачяня зброї в Україну.
буде і третя - саме на Україну....
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04.08.2025 03:03 Відповісти
не було ще санкцій від Донні в сторону каців. Чуб в першу чергу хоче припинити війну, тобто заморозити її. не в угоду ху йлу, не в угоду Україні, лише в угоду собі. і він буде і далі працювати у цьому напрямку. буде потрібно натиснути на Україну, буде тиснути, буде потрібно тиснути на каців і на них буде тиснути. він ще перед виборами говорив, що не бачить особливого ефекту у санкціях, оскільки дуже багато країн допомагають кацапам ці санкції обходити. ефект ослаблення русні Чуб більше вбачав у зниженні цін на нафту. хоча по правді, то максимальний ефект послаблення русні повинен складатись із низьких цін на нафту, із тотальних санкцій, а також із поставок зброї в Україну великими партіями. Чуб спочатку вирішив погратися із ху йлом у дипломатію, наївно думаючи, що ху йло пристане на його умови (припинення вогню без жодних умов). зараз вже очевидно, що такий підхід у Чуба є неефективним. тому Чуб, щоб далі більше не позоритись, буде змушений збільшувати тиск на ху йла. тож побачимо, що буде після 8-го серпня. хоча я не вірю відразу у пекельні санкції від Чуба у бік раші. проте рухатися у цьому напрямку Чубчик буде.
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04.08.2025 03:40 Відповісти
та я все по факту розписав. жодним чином не явлюсь фанатом Чуба, так само і не був фанатом Байдена. Рейгана нема на тих кацапів чи сенатора Маккейна. ось цей добродій був справжнім і великим другом України, Царство Небесне цій світлій людині з великої літери..
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04.08.2025 03:52 Відповісти
от давайте без образ тільки.
тут яг бе не по скопірованих авторськись темах.
тут люди по новинах...
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04.08.2025 03:54 Відповісти
та я і гадки не мав ображати вас. завжди з цікавістю читаю ваші дописи, не раз і вподобайками відмічаю їх.
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04.08.2025 03:58 Відповісти
доніна теза з угоду діл? - ****** не тих хто правий,
а ****** тих хто слабкикіший....
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04.08.2025 03:08 Відповісти
хто "ne" правий
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04.08.2025 03:24 Відповісти
у нього теза - куячте тих, хто перечить волі самого Чуба і не приймає його умов. Вова прийняв умову Чуба про припинення вогню без жодних умов і розмов про кордони 91-го року, то зараз Чуб на Вову не нападає. ху йло не хоче приймати умов Чуба, значить тоді Чуб буде змушений тиснути на ху йла. інакше це буде ганьбою для Чуба на весь світ. а він нарцис, тому дуже боляче буде реагувати на те, коли йому не плескають, а куєсосять його замість оплесків. як тільки Чуб заступив офіційно на посаду, він звернувся до ху йла, щоб той припинив війну. і він тоді сказав ху йлу, що ти припиниш війну в любому випадку, по-хорошому, або по-поганому. по-хорошому ху йло не захотіло. тепер будемо дивитися як Чуб буде на нього впливати, щоб було по-поганому.
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04.08.2025 03:49 Відповісти
воно не зрозуміло...
ви мені щє роман Еріха Марія Ремарка тут викласте - давно не читав....
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04.08.2025 03:57 Відповісти
я взагалі не читав його. та й не збираюсь..
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04.08.2025 03:59 Відповісти
ху би сумнівався - а шо ви взагалі крім букваря читали?
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04.08.2025 04:03 Відповісти
Цензор читаю постійно. ))
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04.08.2025 04:04 Відповісти
достойно, але Цензор не Еріх Марія Ремарк...
хоч би поцікавились, хто він і чому не кацап...
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04.08.2025 04:10 Відповісти
Трімфальну Арку, в голосі, плиз...
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04.08.2025 04:01 Відповісти
 
 