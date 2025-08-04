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Латвийскую компанию обвиняют в продаже продукции для армии РФ на 6 млн евро

латвія

Прокуратура предъявила обвинения членам правления латвийской компании SIA "Arta-F" в поставках швейной фурнитуры и различного сырья для производства формы для российской армии на сумму более 6 миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi со ссылкой на Службу государственной безопасности Латвии (СГБ).

Отмечается, что ранее СГБ предложила обвинить председателя и члена правления компании в косвенной передаче имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте, происходящем за пределами Латвии, и отмывании денег в крупных размерах.

По данным местных СМИ, председателем правления "Arta-F" до июля 2024 года, когда была открыта процедура неплатежеспособности компании, был Владислав Андреев, а Виталий Андреев был членом правления. Они также являются владельцами компании.

В ходе расследования СГБ установила, что зарегистрированная в Латвии компания поставляла свою продукцию - застежки для одежды, крепления и другие элементы - зарегистрированным в России компаниям "БТК Групп" и "Округ", которые использовали эту продукцию для производства обмундирования для армии государства-агрессора.

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Всего после вторжения России в Украину этим российским компаниям было поставлено более 1000 тонн продукции "Arta-F" на сумму более шести миллионов евро.

Кроме того, в ходе расследования СГБ выяснилось, что зарегистрированная в Латвии компания с 2023 года намеренно использовала другие компании, в том числе подставные фирмы в качестве посредников для сокрытия этого незаконного сотрудничества.

Автор: 

Латвия (1371) россия (96771)


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І це в Латвії, де немає зєлєнского, єрмака, міндіча, рєзнікова, татарова, арахамії, умерова і ще орди корумпованих "Слуг народу". Уявляєте скільки такого у нас?
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04.08.2025 10:11 Ответить
Загалом, у них відсоток вати не менший, ніж у нас...
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04.08.2025 10:16 Ответить
У нас тепер значно менше - дарвінізм...
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04.08.2025 10:19 Ответить
та ми кацапську нефть качяйяємо - які латвійці?
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04.08.2025 10:16 Ответить
палестинці не розривали ізраїльтянськіх дітей навпіл, а кацапи не вбивали українських дітей - тут все ясно....
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04.08.2025 10:35 Ответить
шоста луза - доня, твій ход...
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04.08.2025 10:41 Ответить
придуркі в кепках - а ну підгоняйте шар і ширшить лузу!
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04.08.2025 10:48 Ответить
а ні - а ні так всіх уволю ***** к віткофої матері!
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04.08.2025 10:53 Ответить
 
 