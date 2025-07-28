Латвия заблокировала ряд российских сайтов: среди них платформы по набору солдат для войны против Украины

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ закрыл доступ к еще десяти веб-сайтам, которые занимались распространением российской пропаганды.

Об этом пишет Delfi, сообщает Цензор.НЕТ.

В Совете объяснили, что получили письмо от другого компетентного государственного органа относительно содержания этих сайтов. Отмечается, что контент на этих сайтах противоречит интересам безопасности информационного пространства и национальной безопасности Латвии.

В письме сказано, что на этих ресурсах публикуется односторонняя и предвзятая информация о войне России против Украины, мобилизуется информационная и общественная поддержка российских солдат, воюющих в Украине, легитимизируется принадлежность незаконно оккупированных Россией украинских территорий, укрепляется благоприятное для России понимание истории, а также формируется положительное отношение к РФ в целом.

Кроме этого, два из заблокированных сайтов служили специальными платформами для набора солдат в российскую армию для войны против Украины.

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