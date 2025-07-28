УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9873 відвідувача онлайн
Новини Блокування російських сайтів
73 0

Латвія заблокувала низку російських сайтів: серед них платформи з набору солдатів для війни проти України

блокування сайтів рф

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ закрила доступ до ще десяти вебсайтів, які поширювали російську пропаганду.

Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Раді пояснили, що отримали лист від іншого компетентного державного органу щодо змісту цих сайтів. Зазначається, що контент на цих сайтах суперечить інтересам безпеки інформаційного простору та національної безпеки Латвії.

У листі сказано, що на цих ресурсах публікується однобічна та упереджена інформація про війну Росії проти України, мобілізується інформаційна та громадська підтримка російських солдатів, які воюють в Україні, легітимізується приналежність незаконно окупованих Росією українських територій, зміцнюється сприятливе для Росії розуміння історії, а також формується позитивне ставлення до РФ в цілому.

Окрім цього, два із заблокованих сайтів слугували спеціальними платформами для набору солдатів у російську армію для війни проти України.

Читайте також: РФ вербує мігрантів через Telegram для злочинів у Європі, - розвідка Чехії

Автор: 

Латвія (1384) пропаганда (2841) росія (66879) вербування (253)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 