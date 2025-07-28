Латвія заблокувала низку російських сайтів: серед них платформи з набору солдатів для війни проти України

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ закрила доступ до ще десяти вебсайтів, які поширювали російську пропаганду.

Про це пише Delfi, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Раді пояснили, що отримали лист від іншого компетентного державного органу щодо змісту цих сайтів. Зазначається, що контент на цих сайтах суперечить інтересам безпеки інформаційного простору та національної безпеки Латвії.

У листі сказано, що на цих ресурсах публікується однобічна та упереджена інформація про війну Росії проти України, мобілізується інформаційна та громадська підтримка російських солдатів, які воюють в Україні, легітимізується приналежність незаконно окупованих Росією українських територій, зміцнюється сприятливе для Росії розуміння історії, а також формується позитивне ставлення до РФ в цілому.

Окрім цього, два із заблокованих сайтів слугували спеціальними платформами для набору солдатів у російську армію для війни проти України.

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