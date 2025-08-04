Латвійську компанію звинувачують у продажу продукції для армії РФ на 6 млн євро

Прокуратура висунула звинувачення членам правління латвійської компанії SIA "Arta-F" у постачанні швейної фурнітури та різної сировини для виробництва форми для російської армії на суму понад 6 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi із посиланням на Службу державної безпеки Латвії (СДБ).

Зазначається, що раніше СДБ запропонувала звинуватити голову та члена правління компанії в непрямій передачі майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, та відмиванні грошей у великих розмірах.

За даними місцевих ЗМІ, головою правління "Arta-F" до липня 2024 року, коли була відкрита процедура неплатоспроможності компанії, був Владислав Андрєєв, а Віталій Андрєєв був членом правління. Вони також є власниками компанії.

В ході розслідування СДБ встановила, що зареєстрована в Латвії компанія поставляла свою продукцію – застібки для одягу, кріплення та інші елементи – зареєстрованим в Росії компаніям "БТК Груп" і "Округ", які використовували цю продукцію для виробництва обмундирування для армії держави-агресора.

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Загалом після вторгнення Росії в Україну цим російським компаніям було поставлено понад 1000 тонн продукції "Arta-F" на суму понад шість мільйонів євро.

Крім того, в ході розслідування СДБ з'ясувалося, що зареєстрована в Латвії компанія з 2023 року навмисно використовувала інші компанії, в тому числі підставні фірми як посередників для приховування цієї незаконної співпраці.