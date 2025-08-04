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Новини
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Латвійську компанію звинувачують у продажу продукції для армії РФ на 6 млн євро

латвія

Прокуратура висунула звинувачення членам правління латвійської компанії SIA "Arta-F" у постачанні швейної фурнітури та різної сировини для виробництва форми для російської армії на суму понад 6 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Delfi із посиланням на Службу державної безпеки Латвії (СДБ).

Зазначається,  що раніше СДБ запропонувала звинуватити голову та члена правління компанії в непрямій передачі майна стороні, яка бере участь у збройному конфлікті, що відбувається за межами Латвії, та відмиванні грошей у великих розмірах.

За даними місцевих ЗМІ, головою правління "Arta-F" до липня 2024 року, коли була відкрита процедура неплатоспроможності компанії, був Владислав Андрєєв, а Віталій Андрєєв був членом правління. Вони також є власниками компанії.

В ході розслідування СДБ встановила, що зареєстрована в Латвії компанія поставляла свою продукцію – застібки для одягу, кріплення та інші елементи – зареєстрованим в Росії компаніям "БТК Груп" і "Округ", які використовували цю продукцію для виробництва обмундирування для армії держави-агресора.

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Загалом після вторгнення Росії в Україну цим російським компаніям було поставлено понад 1000 тонн продукції "Arta-F" на суму понад шість мільйонів євро.

Крім того, в ході розслідування СДБ з'ясувалося, що зареєстрована в Латвії компанія з 2023 року навмисно використовувала інші компанії, в тому числі підставні фірми як посередників для приховування цієї незаконної співпраці.

Автор: 

Латвія (1387) росія (67005)


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Топ коментарі
+3
І це в Латвії, де немає зєлєнского, єрмака, міндіча, рєзнікова, татарова, арахамії, умерова і ще орди корумпованих "Слуг народу". Уявляєте скільки такого у нас?
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04.08.2025 10:11 Відповісти
+1
та ми кацапську нефть качяйяємо - які латвійці?
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04.08.2025 10:16 Відповісти
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І це в Латвії, де немає зєлєнского, єрмака, міндіча, рєзнікова, татарова, арахамії, умерова і ще орди корумпованих "Слуг народу". Уявляєте скільки такого у нас?
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04.08.2025 10:11 Відповісти
Загалом, у них відсоток вати не менший, ніж у нас...
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04.08.2025 10:16 Відповісти
У нас тепер значно менше - дарвінізм...
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04.08.2025 10:19 Відповісти
Стефанчуки та аброхамія з менегерами з ОПУ і КМУ, аж слиною вдавилися, від заздрощів!
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04.08.2025 11:08 Відповісти
та ми кацапську нефть качяйяємо - які латвійці?
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04.08.2025 10:16 Відповісти
Nu eta mestnie ruskie "biznesmeni " , ili tak nazevaiemie "haroshie "ruskie , tipa ubezhavshie iz parashki opozicionari"".
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04.08.2025 11:13 Відповісти
 
 