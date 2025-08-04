В феврале 2022 года помогла вывести $20 миллионов из "Укртатнафты": будут судить чиновницу банка

Перед судом предстанет заместитель руководителя департамента одного из коммерческих банков, которая в первый день полномасштабного вторжения РФ помогла члену наблюдательного совета государственной нефтеперерабатывающей компании вывести 20 млн долларов на счет иностранной компании.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину организованная группа лиц, возглавляемая членом наблюдательного совета предприятия, используя поддельный контракт на поставку сырой нефти и фиктивные счета на оплату, незаконно перечислила указанную сумму на счет подконтрольной ему иностранной компании.

Соучастницей преступления стала чиновница банка, которая, злоупотребляя своим служебным положением, внесла ложные сведения в копию поддельного контракта о якобы его заблаговременном поступлении в банк. Кроме того, она уничтожила оригиналы настоящего контракта и платежных документов, что обеспечило прикрытие незаконной транзакции", - говорится в сообщении.

Ранее другим участникам схемы сообщили о подозрении. Они скрываются за границей, они объявлены в розыск.

В марте 2025 года Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении одному из руководителей департамента банка, который помог завладеть 20 млн долларов "УКРТАТНАФТА".

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