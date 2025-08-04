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Новини
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У лютому 2022 допомогла вивести $20 мільйонів з "Укртатнафти": судитимуть посадовицю банку

Виведення грошей з Укртатнафти Судитимуть посадовицю банку

Перед судом постане заступниця керівника департаменту одного з комерційних банків, яка в перший день повномасштабного вторгнення РФ допомогла члену наглядової ради державної нафтопереробної компанії вивести 20 млн доларів на рахунок іноземної компанії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У перший день повномасштабного вторгнення рф до України організована група осіб, очолювана членом наглядової ради підприємства, використовуючи підроблений контракт на постачання сирої нафти та фіктивні рахунки на оплату, незаконно перерахувала вказану суму на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії.

Співучасницею злочину стала посадовиця банку, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла неправдиві відомості до копії підробленого контракту про нібито його завчасне надходження до банку. Крім того, вона знищила оригінали справжнього контракту та платіжних документів, що забезпечило прикриття незаконної транзакції", - йдеться в повідомленні.

Раніше іншим учасникам схеми повідомили про підозру. Вони переховуються за кордоном, їх оголошено в розшук. 

У березні 2025 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру одному з керівників департаменту банку, що допоміг заволодіти 20 млн доларів "УКРТАТНАФТА".

Читайте: Фінансування військ РФ: повідомлено про підозру підсанкційному губернатору Воронезької області Гусєву

Автор: 

банки (7841) Укртатнафта (276) Офіс Генпрокурора (3363)


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Стрелочник остался а организаторов и бабла нет. Боюсь, что уже и не будет. Откаты прошли.
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04.08.2025 10:38 Відповісти
На жаль ви праві... І так робилось і робиться по сьогоднішній день.
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04.08.2025 10:57 Відповісти
Так для чего там эти наглядовы рады на бешенных зарплатах,мало само правление разворовывает,набрали помощников в этом деле?
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04.08.2025 10:38 Відповісти
Так для того ж і створюютья, щоб вчасно спиНдити та звалити за бугор. А тут залишити стрілочників.
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04.08.2025 10:59 Відповісти
Так 20 млн повернули???
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04.08.2025 10:39 Відповісти
Так а наглядову раду, разом з працівниками НАЦБАНКУ, з конфіскацією та посадками на пожиттєво, уже оформили портновські в мантіях???
«Національні інтереси», уже повернуті в Україну??
Дивне мовчання, отого спеца, по общипуванню гусаків, ГЕТЬМАНЦЕВА і пересидента зеленського з борцем татаровим !!
І жодного звернення, до НБУ, НАБУ, САП, БЕБ… від «народних засранців», Стефанчуків+аброхамії?!?!?
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04.08.2025 10:55 Відповісти
шурма, чернишов, міндіч.....?
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04.08.2025 10:58 Відповісти
А нарід пам'ятає тільки про "свинарчуків", які ризикуючи своїм життям, купували на росії клістрони і везли до України, щоб запрацювали системи ППО, а реальні свинарчуки Зеленського виводили і виводять гроші з українських банків, підприємств в офшори і за це йому, основного торганізатора корупційних схем і підбору для цього кадрів - начого, а навпаки високі рейтинги, повага і прославляння на шмарафонах.
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04.08.2025 11:31 Відповісти
 
 