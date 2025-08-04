У лютому 2022 допомогла вивести $20 мільйонів з "Укртатнафти": судитимуть посадовицю банку

Перед судом постане заступниця керівника департаменту одного з комерційних банків, яка в перший день повномасштабного вторгнення РФ допомогла члену наглядової ради державної нафтопереробної компанії вивести 20 млн доларів на рахунок іноземної компанії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У перший день повномасштабного вторгнення рф до України організована група осіб, очолювана членом наглядової ради підприємства, використовуючи підроблений контракт на постачання сирої нафти та фіктивні рахунки на оплату, незаконно перерахувала вказану суму на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії.

Співучасницею злочину стала посадовиця банку, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, внесла неправдиві відомості до копії підробленого контракту про нібито його завчасне надходження до банку. Крім того, вона знищила оригінали справжнього контракту та платіжних документів, що забезпечило прикриття незаконної транзакції", - йдеться в повідомленні.

Раніше іншим учасникам схеми повідомили про підозру. Вони переховуються за кордоном, їх оголошено в розшук.

У березні 2025 року Бюро економічної безпеки повідомило про підозру одному з керівників департаменту банку, що допоміг заволодіти 20 млн доларів "УКРТАТНАФТА".

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