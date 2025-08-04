Латвия заблокировала еще 10 сайтов за российскую пропаганду: всего - 413, - СМИ

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к еще десяти сайтам, которые распространяют пророссийскую пропаганду.

Об этом сообщает латвийский вещатель LSM, передает Цензор.НЕТ.

На этих ресурсах оправдывают войну РФ против Украины, поддерживают оккупацию и даже призывают вербоваться в российскую армию. По словам члена NEPLP Иевы Калдерауски, такие сайты представляют угрозу национальной безопасности.

Всего с 2022 года в Латвии заблокировали 413 сайтов: 169 - в первый год полномасштабного вторжения, 137 - в 2023-м, еще 88 - с начала 2025-го. NEPLP получает сигналы об этих ресурсах от граждан, государственных органов и через собственный мониторинг.

По оценкам, потенциальная аудитория таких сайтов достигала бы 40-68 тысяч просмотров ежемесячно. Несмотря на блокировку, количество попыток зайти на эти ресурсы доходит до полумиллиона в месяц.

NEPLP подчеркивает: решение о блокировке принимают только после анализа контента и подтверждения правоохранительных органов, ведь каждое из них должно быть юридически обоснованным.

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