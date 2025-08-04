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Новости Блокировка российских сайтов
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Латвия заблокировала еще 10 сайтов за российскую пропаганду: всего - 413, - СМИ

сайт, интернет

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение ограничить доступ к еще десяти сайтам, которые распространяют пророссийскую пропаганду.

Об этом сообщает латвийский вещатель LSM, передает Цензор.НЕТ.

На этих ресурсах оправдывают войну РФ против Украины, поддерживают оккупацию и даже призывают вербоваться в российскую армию. По словам члена NEPLP Иевы Калдерауски, такие сайты представляют угрозу национальной безопасности.

Всего с 2022 года в Латвии заблокировали 413 сайтов: 169 - в первый год полномасштабного вторжения, 137 - в 2023-м, еще 88 - с начала 2025-го. NEPLP получает сигналы об этих ресурсах от граждан, государственных органов и через собственный мониторинг.

По оценкам, потенциальная аудитория таких сайтов достигала бы 40-68 тысяч просмотров ежемесячно. Несмотря на блокировку, количество попыток зайти на эти ресурсы доходит до полумиллиона в месяц.

NEPLP подчеркивает: решение о блокировке принимают только после анализа контента и подтверждения правоохранительных органов, ведь каждое из них должно быть юридически обоснованным.

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Автор: 

Латвия (1371) пропаганда (3719) россия (96771)


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от би телемарахфон зельоной пропаганди заблокували
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04.08.2025 11:11 Ответить
Nazal u nas tut balshinstvo SMI infu beriot s marafona . Tipa tam oficialnaia informacia ....🤷‍♂️
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04.08.2025 11:16 Ответить
Все російськомовне є російською пропагандою.
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04.08.2025 11:16 Ответить
звуження простору московитів це завжди справа Божа
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04.08.2025 11:18 Ответить
 
 