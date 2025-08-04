Латвія заблокувала ще 10 сайтів за російську пропаганду: загалом - 413, - ЗМІ

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ до ще десяти сайтів, які поширюють проросійську пропаганду.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM, передає Цензор.НЕТ.

На цих ресурсах виправдовують війну РФ проти України, підтримують окупацію і навіть закликають вербуватись до російської армії. За словами членкині NEPLP Ієви Калдерауски, такі сайти становлять загрозу національній безпеці.

Загалом з 2022 року в Латвії заблокували 413 сайтів: 169 - у перший рік повномасштабного вторгнення, 137 - у 2023-му, ще 88 - від початку 2025-го. NEPLP отримує сигнали про ці ресурси від громадян, державних органів і через власний моніторинг.

За оцінками, потенційна аудиторія таких сайтів сягала б 40-68 тисяч переглядів щомісяця. Попри блокування, кількість спроб зайти на ці ресурси доходить до пів мільйона на місяць.

NEPLP підкреслює: рішення про блокування ухвалюють лише після аналізу контенту і підтвердження правоохоронних органів, адже кожне з них має бути юридично обґрунтованим.

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