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Новости обстрелы Херсонщины
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РФ запустила более 1600 дронов по Херсонской области за неделю. ПВО уничтожила 77%, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

В течение прошлой недели россияне запустили по населенным пунктам Херсонской области более 1600 дронов, украинская ПВО уничтожили 1276 из них.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в целом российские войска выпустили 1644 дрона по общинам Херсонщины, из них 843 - в пределах Херсонской общины.

"Наши военные уничтожили почти 1300 из них, спасая жизни многим мирным жителям области", - написал он.

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По данным Прокудина, украинским силам удалось обезвредить 77% дронов.

Атака дронов на Херсонскую область за неделю

Автор: 

обстрел (28869) Херсонская область (5071)


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