Сутки в Херсонской области: враг атаковал 16 населенных пунктов, один человек погиб и пять ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 3 августа, рашисты из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и БпЛА атаковали населенные пункты правобережья Херсонщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

На рассвете российские военные из артиллерии били по Белозерке. Травмировались два человека, которые находились во дворе. У 37-летнего мужчины и 80-летней женщины контузии, взрывные травмы и сотрясение головного мозга. Получили повреждения три частных дома.

От артобстрела пострадала и Чернобаевка. В поселке повреждены частный и два многоквартирных дома.

В Александровке оккупанты направили дрон типа "FPV" на частный дом, который поврежден.

Обстрелы Херсона

Российские войска продолжают целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры Херсона. За прошедшие сутки город снова находился под плотным вражеским огнем. С самого утра российская армия начала массированный обстрел Корабельного, Центрального и Днепровского районов, нанеся удары по жилым кварталам из реактивных систем залпового огня.

В результате обстрелов значительные повреждения получили пять многоквартирных и 30 частных домов, административное здание, три автомобиля. Осколки снарядов разрушили крыши, выбили окна, вызвали пожары. Некоторые дома полностью уничтожены. Получила ранения 52-летняя женщина. У нее контузия, взрывная и черепно-мозговая травмы.

Однако на этом обстрелы не прекратились. Впоследствии противник нанес авиационные удары управляемыми бомбами по району автомобильного моста в микрорайоне "Корабел". Конструкция моста получила повреждения. Ударной волной и обломками поврежден торговый киоск. В результате атаки погиб 66-летний мужчина, который оказался в эпицентре взрывов. Тело погибшего с места происшествия эвакуировали сотрудники полиции.

Также утром военные РФ ударили из артиллерии по Днепровскому району. Пострадали два человека. В медучреждение обратился 69-летний мужчина, у которого диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и бедра. 21-летняя женщина получила минно-взрывную травму и осколочное ранение руки. Повреждены семь частных и два многоквартирных дома, газопровод.

Еще два частных дома повреждены артобстрелом в Корабельном районе, многоквартирный - в Центральном районе.

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