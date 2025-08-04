Доба на Херсонщині: ворог атакував 16 населених пунктів, одна людина загинула та п’ять поранено. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 3 серпня, рашисти з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та БпЛА атакували населені пункти правобережжя Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

На світанку російські військові з артилерії били по Білозерці. Травмувалися двоє людей, які перебували на подвір’ї. У 37-річного чоловіка та 80-річної жінки контузії, вибухові травми та струс головного мозку. Зазнали пошкоджень три приватні будинки.

Від артобстрілу потерпала і Чорнобаївка. У селищі пошкоджено приватний і два багатоквартирні будинки.

В Олександрівці окупанти скерували дрон типу "FPV" на приватний будинок, який пошкоджено.

Обстріли Херсону

Російські війська продовжують цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури Херсону. Минулої доби місто знову перебувало під щільним ворожим вогнем. З самого ранку російська армія розпочала масований обстріл Корабельного, Центрального та Дніпровського районів, завдавши ударів по житлових кварталах із реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок обстрілів значних пошкоджень зазнали п’ять багатоквартирних та 30 приватних будинків, адміністративна будівля, три автомобілі. Уламки снарядів зруйнували дахи, вибили вікна, спричинили пожежі. Деякі будинки повністю знищено. Дістала поранення 52-річна жінка. У неї контузія, вибухова та черепно-мозкова травми.

Проте на цьому обстріли не припинилися. Згодом противник завдав авіаційних ударів керованими бомбами по району автомобільного мосту в мікрорайоні "Корабел". Конструкція мосту зазнала пошкоджень. Ударною хвилею та уламками пошкоджено торгівельний кіоск. Внаслідок атаки загинув 66-річний чоловік, який опинився в епіцентрі вибухів. Тіло загиблого з місця події евакуювали працівники поліції.

Також вранці військові РФ вдарили з артилерії по Дніпровському району. Постраждали двоє людей. До медзакладу звернувся 69-річний чоловік, у якого діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення голови й стегна. 21-річна жінка дістала мінно-вибухову травму й уламкове поранення руки. Пошкоджено сім приватних та два багатоквартирні будинки, газопровід.

Ще два приватні будинки пошкоджено артобстрілом у Корабельному районі, багатоквартирний – у Центральному районі.

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