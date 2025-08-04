РФ запустила понад 1600 дронів по Херсонщині за тиждень. ППО знищила 77%, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Протягом минулого тижня росіяни запустили по населених пунктах Херсонської області понад 1600 дронів, українська ППО знищили 1276 із них.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загалом російські війська випустили 1644 дрони по громадах Херсонщини, з них 843 – у межах Херсонсьої громади.
"Наші військові знищили майже 1300 з них, врятувавши життя багатьом мирним мешканцям області", - написав він.
За даними Прокудіна, українським силам вдалося знешкодити 77% дронів.
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