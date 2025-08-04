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Производственное здание горит в Кривом Роге: трое погибших. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Покровском районе Кривого Рога загорелось одноэтажное производственное здание.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате пожара погибли 3 человека.
Сейчас продолжается тушение пожара на общей площади 1000 кв.м. Работают более 30 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС.
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