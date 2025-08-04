Пять раз враг обстрелял Харьков за неделю: пострадали 14 человек, среди которых - трое детей, в том числе 5-месячный младенец
За последние семь суток Харьков пережил пять обстрелов. Все - с использованием ударных БПЛА типа "Шахед" или "Молния".
Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, имеем пострадавших: 14 человек, среди которых - трое детей. Самому младшему - всего пять месяцев. Две женщины до сих пор остаются в больницах, одна из них - в реанимации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взрывы раздавались в Шевченковском и Киевском районах города.
Также сообщается, что общая продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 30 часов (37%) меньше, чем в области.
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