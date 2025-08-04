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Новости Обстрелы Харькова
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Пять раз враг обстрелял Харьков за неделю: пострадали 14 человек, среди которых - трое детей, в том числе 5-месячный младенец

Последствия обстрелов Харьковской области

За последние семь суток Харьков пережил пять обстрелов. Все - с использованием ударных БПЛА типа "Шахед" или "Молния".

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, имеем пострадавших: 14 человек, среди которых - трое детей. Самому младшему - всего пять месяцев. Две женщины до сих пор остаются в больницах, одна из них - в реанимации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывы раздавались в Шевченковском и Киевском районах города.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: враг атаковал Харьков и 10 населенных пунктов. Один человек погиб, 13 пострадали, в том числе трое детей

Обстрелы Харькова за неделю

Также сообщается, что общая продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 30 часов (37%) меньше, чем в области.

Автор: 

обстрел (28887) Харьков (7706) Харьковская область (1390) Харьковский район (487)


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