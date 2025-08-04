П’ять ворожих обстрілів зазнав Харків за тиждень: постраждали 14 осіб, серед яких - троє дітей, зокрема 5-місячне немовля

Упродовж останніх семи діб Харків пережив п’ять обстрілів. Усі - з використанням ударних БПЛА типу "Шахед" або "Молнія".

Про це розповів міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо постраждалих: 14 осіб, серед яких - троє дітей. Наймолодшому - лише п’ять місяців. Дві жінки досі залишаються в лікарнях, одна з них - у реанімації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибухи лунали в Шевченківському і Київському районах міста.

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Також повідомляється, що загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 30 годин (37%) меншою, ніж в області.