П’ять ворожих обстрілів зазнав Харків за тиждень: постраждали 14 осіб, серед яких - троє дітей, зокрема 5-місячне немовля
Упродовж останніх семи діб Харків пережив п’ять обстрілів. Усі - з використанням ударних БПЛА типу "Шахед" або "Молнія".
Про це розповів міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, маємо постраждалих: 14 осіб, серед яких - троє дітей. Наймолодшому - лише п’ять місяців. Дві жінки досі залишаються в лікарнях, одна з них - у реанімації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вибухи лунали в Шевченківському і Київському районах міста.
Також повідомляється, що загальна тривалість повітряних тривог у Харкові була на 30 годин (37%) меншою, ніж в області.
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