На фронте зафиксировано 76 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 76 боевых столкновений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Нововасильевка, Белая Береза, Александровка, Кучеровка Сумской области; авиаудару подвергся населенный пункт Архиповка Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 195 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного, а также вблизи Красного Первого.
На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Голубовка.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодези, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки и Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Выемки.
Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часова Яра на Краматорском направлении.
На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовые действия в районе Торецка и Щербиновки. Один бой до сих пор продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут. Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать две атаки противника, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Доброполье.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное и Малиевка. Силы обороны отбили три вражеских штурма, еще одна атака продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиаудары вражеской авиации пришлись по Белогорью и Успеновке.
На Ореховском направлении захватнические подразделения атаковали позиции наших защитников в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудар по району Малокатериновки.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается.
На остальных направлениях оперативная обстановка изменений не претерпела.
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Також, під Покровськом точаться бої в районі населеного пункту Леонтовичі, в районі Лисівки та у напрямку Чунішине.
На Мирноградському напрямку противник просунувся на глибину до 3.4 км і закріпився у населеному пункті Сухецьке, в районі якого йдуть активні бойові дії.
Також бої продовжуються в районі шахти «Краснолиманська» та на східній околиці населеного пункту Красний Лиман.
Родинське - під ударом ворожої артилерії.
На Добропільському напрямку російські війська просунулися в «кишені» під Володимирівкою і продовжують штурмувати у напрямку даного населеного пункту.
На Сіверському напрямку російські піхотні підрозділи штурмують з боку Верхньокам'янського в напрямку південної частини міста Сіверськ, на північ від Верхньокам'янського вздовж річки Кам'янка в західному напрямку і на південь від Григорівки в західному напрямку з метою удару по Серебрянці з півдня."