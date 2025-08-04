На фронте зафиксировано 76 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 76 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Нововасильевка, Белая Береза, Александровка, Кучеровка Сумской области; авиаудару подвергся населенный пункт Архиповка Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых одно продолжается. Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 195 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного, а также вблизи Красного Первого.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Голубовка.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодези, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки и Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Выемки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часова Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовые действия в районе Торецка и Щербиновки. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут. Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать две атаки противника, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Доброполье.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное и Малиевка. Силы обороны отбили три вражеских штурма, еще одна атака продолжается.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиаудары вражеской авиации пришлись по Белогорью и Успеновке.

На Ореховском направлении захватнические подразделения атаковали позиции наших защитников в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудар по району Малокатериновки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается.

На остальных направлениях оперативная обстановка изменений не претерпела.