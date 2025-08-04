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Россияне обстреляли артиллерией Херсон: ранен мужчина, - ОВА
Сегодня около 15:00 российские войска обстреляли Херсон из артиллерии.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
В результате атаки ранен 58-летний мужчина, который находился на улице. Пострадавший получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения туловища и ног. Он госпитализирован, состояние - средней тяжести.
Кроме того, в больницу обратились двое жителей поселка Белозерка, которые пострадали во время дроновой атаки на прошлой неделе. В частности, 2 августа россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на 50-летнего мужчину, который ехал на мопеде. У него - взрывная травма, контузия и сотрясение мозга.
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CrossFirenko
показать весь комментарий04.08.2025 17:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
chupakabrik
показать весь комментарий04.08.2025 17:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
chupakabrik
показать весь комментарий04.08.2025 18:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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