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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне обстреляли артиллерией Херсон: ранен мужчина, - ОВА

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

Сегодня около 15:00 российские войска обстреляли Херсон из артиллерии.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки ранен 58-летний мужчина, который находился на улице. Пострадавший получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения туловища и ног. Он госпитализирован, состояние - средней тяжести.

Кроме того, в больницу обратились двое жителей поселка Белозерка, которые пострадали во время дроновой атаки на прошлой неделе. В частности, 2 августа россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на 50-летнего мужчину, который ехал на мопеде. У него - взрывная травма, контузия и сотрясение мозга.

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обстрел (28887) Херсонская область (5071) Херсонский район (487)


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Потикайте в Будангу палкою. А то каву в Ялті бачить, кінець кацапським ракетам давно побачив, звільнення всіх окупованих з Кримом включно побачив на кінець 2023 року, а Донецьк не бачить.

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04.08.2025 17:32 Ответить
Корабел надо эвакуировать после взрыва моста КАБами
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04.08.2025 17:58 Ответить
Та ваще отправте жителей Херсона(кроме военнообязанных) за границу. Что вы МУЧАЕТЕ людей подд обстрелами постоянными . Просто эвакуируйте женщин детей и стариков за бугор. Уже итак всем понятно что Херсон затерроризируют московиты и убьют все население. ТАК СПАСАЙТЕ ЛЮДЕЙ ДЕГНЕРАТЫ! ПОКА ЕСТЬ ЕЩЕ КОГО СПАСАТЬ
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04.08.2025 18:04 Ответить
 
 