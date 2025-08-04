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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни обстріляли артилерією Херсон: поранено чоловіка, - ОВА

Вибухи лунають в окупованому Маріуполі

Сьогодні близько 15:00 російські війська обстріляли Херсон із артилерії.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки поранено 58-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Потерпілий дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення тулуба і ніг. Його госпіталізовано, стан - середньої тяжкості.

Крім того, до лікарні звернулися двоє мешканців селища Білозерка, які постраждали під час дронової атаки минулого тижня. Зокрема, 2 серпня росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 50-річного чоловіка, що їхав на мопеді. У нього - вибухова травма, контузія та струс мозку.

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обстріл (30210) Херсонська область (6068) Херсонський район (496)


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Потикайте в Будангу палкою. А то каву в Ялті бачить, кінець кацапським ракетам давно побачив, звільнення всіх окупованих з Кримом включно побачив на кінець 2023 року, а Донецьк не бачить.

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04.08.2025 17:32 Відповісти
 
 