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Росіяни обстріляли артилерією Херсон: поранено чоловіка, - ОВА
Сьогодні близько 15:00 російські війська обстріляли Херсон із артилерії.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Унаслідок атаки поранено 58-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Потерпілий дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення тулуба і ніг. Його госпіталізовано, стан - середньої тяжкості.
Крім того, до лікарні звернулися двоє мешканців селища Білозерка, які постраждали під час дронової атаки минулого тижня. Зокрема, 2 серпня росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 50-річного чоловіка, що їхав на мопеді. У нього - вибухова травма, контузія та струс мозку.
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CrossFirenko
показати весь коментар04.08.2025 17:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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