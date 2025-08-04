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Рашисти вдарили з артилерії по Костянтинівці: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

Сьогодні, 4 серпня 2025 року, вдень Костянтинівка Донецької області зазнала ворожого обстрілу зі ствольної артилерії.

Про це повідомив у фейсбуку начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок обстрілу постраждалих серед населення немає.

Водночас зафіксовано пошкодження кількох об’єктів цивільної інфраструктури: фасадів багатоповерхових житлових будинків і приватного будинку, фасаду будівлі Костянтинівської загальноосвітньої школи, а також газопроводів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Костянтинівці: загинув чоловік. ФОТО

Костянтинівка після обстрілу
Костянтинівка після обстрілу

"Ворог продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі", - наголошує очільник міста.

Автор: 

обстріл (30210) Донецька область (9212) Краматорський район (549) Костянтинівка (403)


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