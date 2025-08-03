Рашисти вдарили по Костянтинівці: загинув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 3 серпня, вранці місто Костянтинівка Донецької області знову зазнало ворожого обстрілу.
Про це повідомив у фейсбуку начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, агресор відкрив вогонь з артилерії, внаслідок чого постраждала житлова інфраструктура.
"На жаль, в результаті обстрілу загинула цивільна особа. Людина отримала поранення, несумісні з життям, перебуваючи у власному будинку", - йдеться у повідомленні.
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