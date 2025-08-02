Ворог атакував Костянтинівку авіабомбами: пошкоджено заклад освіти, зруйновано адмінбудівлю міськгазу. ФОТОрепортаж

У суботу, 2 серпня, російські окупанти скинули на Костянтинівку, що на Донеччині, керовані авіабомби, внаслідок чого пошкоджено заклад освіти та адмінбудівля комунального підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні мешканці міста вчергове прокинулися від звуків вибухів. Близько 04:00 ранку ворог завдав авіаційних ударів керованими авіабомбами ФАБ-250 по місту Костянтинівці", - написав Горбунов.

За його словами, унаслідок одного з вибухів було пошкоджено фасад закладу освіти. Постраждалих серед цивільного населення немає.

"Прицільні удари по цивільній інфраструктурі — чергове свідчення терору з боку агресора, який намагається знищити об’єкти, що підтримують повсякденне життя мешканців громади. Ворожа тактика спрямована не лише на військові об’єкти, а й на стратегічно важливі для населення установи: школи, комунальні підприємства, транспорт та енергозабезпечення", - зазначив Горбунов.

Також окупанти завдали удару по адміністративній будівлі міськгазу, повідомили у "Донецькоблгаз".

Окупанти зруйнували три поверхи офісних приміщень, пошкодили ремонтні майстерні. Ніхто із працівників не постраждав.

"Цей обстріл - черговий доказ того, що росіяни цілеспрямовано б'ють цивільною інфраструктурою і намагаються знищити все, що забезпечує нормальне життя в прифронтових містах", - йдеться у повідомленні.

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