Війська РФ масовано атакували дронами Дружківку: щонайменше 5 поранених. Пошкоджено будинки, ринок, крамницю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 2 серпня 2025 року війська РФ атакували дронами Дружківку Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням місцеве видання "Дружківка info".

Як зазначається, ворог ударив по супермаркету "Аврора" та площі біля ринку.

За словами очевидців, у місті пролунало близько 10 вибухів. Наразі інформація про постраждалих уточюється.

Пізніше голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що щонайменше 5 людей поранено внаслідок ударів РФ по Дружківці.

"Місто зазнало масованої дронової атаки. Пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок. На місці працюють усі відповідальні служби. Цей обстріл - це чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку!", - пояснив він.









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Журналіст Денис Казанський стверджує, що російська армія вранці завдала удару по ринку, коли там було повно народу.

"Абсолютний кошмар. Це так виродки "допомагають мешканцям Донбасу". Просто уявіть, ким потрібно бути, щоб ударити по ринку у такий час", - додав він.

Місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки удару РФ по Дружківці.