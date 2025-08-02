Войска РФ массированно атаковали дронами Дружковку: по меньшей мере 5 раненых. Повреждены дома, рынок, магазин.. ВИДЕО+ФОТО

Утром 2 августа 2025 года войска РФ атаковали дронами Дружковку Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой местное издание "Дружковка info".

Как отмечается, враг ударил по супермаркету "Аврора" и площади возле рынка.

По словам очевидцев, в городе прогремело около 10 взрывов. Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Позже председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что по меньшей мере 5 человек ранены в результате ударов РФ по Дружковке.

"Город подвергся массированной дроновой атаке. Повреждены 2 дома, рынок, магазин и админздание, уничтожено несколько автомобилей. На месте работают все ответственные службы. Этот обстрел - это очередное напоминание, что каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности!", - пояснил он.









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Журналист Денис Казанский утверждает, что российская армия утром нанесла удар по рынку, когда там было полно народу.

"Абсолютный кошмар. Это так уроды "помогают жителям Донбасса". Просто представьте, кем нужно быть, чтобы ударить по рынку в такое время", - добавил он.

Местные телеграм-каналы публикуют видео, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия удара РФ по Дружковке.