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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: два человека погибли, 10 получили ранения в результате российских атак. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки под огнем находились 19 населенных пунктов: города Белицкое, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Славянск, поселки Дробышево, Новый Донбасс, Алексеево-Дружковка, Светлое, Софиевка, села Андреевка, Гришино, Доброполье, Каменка, Криницы, Марьевка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

В результате обстрелов за минувшие сутки ранены двое жителей Покровской громады, сообщили в ГВА.

30 июля в 06:40 армия РФ наносила удар по с. Гришино. В результате обстрела ранен человек. Информация о повреждениях не поступала.

В 08:30 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел частного сектора северной части г. Покровска, в результате чего ранения получил один гражданский человек. Информация о повреждениях не поступала.

Пять беспилотников атаковали Доброполье, повредив многоквартирный и частный дома, торговый павильон, 2 хозяйственные постройки. В Новом Донбассе разрушениям подверглись 8 частных домов.

По Белицкому враг ударил бомбой "КАБ-250" и двумя FPV-дронами - травмированы трое жителей, поврежден многоквартирный дом.

В Светлом ранен человек, поврежден дом.

По 5 домов повреждено в Торецком и Владимировке Шаховской громады.

Краматорский район

В Дробышево Лиманской громады повреждены 12 частных домов.

Краматорск Россия обстреляла бомбой "КАБ-250", БпЛА "Молния-2" и FPV-дроном - поврежден частный дом и хозяйственная постройка, есть разрушения в промышленной зоне.

В Андреевке Краматорского района FPV-дрон повредил пожарный автомобиль. В Марьевке Александровской громады поврежден дом.

В Софиевке Краматорской громады вражеский FPV-дрон убил двух гражданских лиц возле дома, еще один человек получил ранения.

Константиновка выдержала 12 обстрелов, из них 4 - бомбовых. Россияне ранили трех человек, повредили 4 многоквартирных и 27 частных домов, гражданское авто.

На Славянск оккупанты направили два БПЛА "Герань-2", повредили частный дом, учебное заведение, 5 единиц транспорта. В Лимане повреждены 5 частных домов, а в Дробышево Лиманской ТГ - 30 домов.

В Дружковке в результате попадания БПЛА "Молния-2" повреждения получило учебное заведение.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 дома.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

обстрел (28785) Донецкая область (10349) Покровск (703) Бахмутский район (559) Краматорский район (523) Покровский район (815) Северск (136) Дружковка (36) Софиевка (1) Константиновка (1864) Дробышево (6) Славянск (2632) Доброполье (49) Светлое (3) Гришино (12) Владимировка (7) Торецкое (4) Андреевка (10) Белицкое (27)


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