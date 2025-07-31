Сутки на Донетчине: два человека погибли, 10 получили ранения в результате российских атак. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки под огнем находились 19 населенных пунктов: города Белицкое, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Покровск, Славянск, поселки Дробышево, Новый Донбасс, Алексеево-Дружковка, Светлое, Софиевка, села Андреевка, Гришино, Доброполье, Каменка, Криницы, Марьевка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Покровский район
В результате обстрелов за минувшие сутки ранены двое жителей Покровской громады, сообщили в ГВА.
30 июля в 06:40 армия РФ наносила удар по с. Гришино. В результате обстрела ранен человек. Информация о повреждениях не поступала.
В 08:30 со стороны российских оккупационных войск произошел обстрел частного сектора северной части г. Покровска, в результате чего ранения получил один гражданский человек. Информация о повреждениях не поступала.
Пять беспилотников атаковали Доброполье, повредив многоквартирный и частный дома, торговый павильон, 2 хозяйственные постройки. В Новом Донбассе разрушениям подверглись 8 частных домов.
По Белицкому враг ударил бомбой "КАБ-250" и двумя FPV-дронами - травмированы трое жителей, поврежден многоквартирный дом.
В Светлом ранен человек, поврежден дом.
По 5 домов повреждено в Торецком и Владимировке Шаховской громады.
Краматорский район
В Дробышево Лиманской громады повреждены 12 частных домов.
Краматорск Россия обстреляла бомбой "КАБ-250", БпЛА "Молния-2" и FPV-дроном - поврежден частный дом и хозяйственная постройка, есть разрушения в промышленной зоне.
В Андреевке Краматорского района FPV-дрон повредил пожарный автомобиль. В Марьевке Александровской громады поврежден дом.
В Софиевке Краматорской громады вражеский FPV-дрон убил двух гражданских лиц возле дома, еще один человек получил ранения.
Константиновка выдержала 12 обстрелов, из них 4 - бомбовых. Россияне ранили трех человек, повредили 4 многоквартирных и 27 частных домов, гражданское авто.
На Славянск оккупанты направили два БПЛА "Герань-2", повредили частный дом, учебное заведение, 5 единиц транспорта. В Лимане повреждены 5 частных домов, а в Дробышево Лиманской ТГ - 30 домов.
В Дружковке в результате попадания БПЛА "Молния-2" повреждения получило учебное заведение.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 4 дома.
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