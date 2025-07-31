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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: двоє людей загинули, 10 дістали поранення внаслідок російських атак. ФОТОрепортаж

Минулої доби під вогнем перебували 19 населених пунктів: міста Білицьке, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Слов’янськ, селища Дробишеве, Новий Донбас, Олексієво-Дружківка, Світле, Софіївка, села Андріївка, Гришине, Добропілля, Кам’янка, Криниці, Мар’ївка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

В результаті обстрілів минулої доби поранено двох жителів Покровської громади, повідомили у МВА.

30 липня о 06:40 армія РФ завдавала удару по с. Гришине. Внаслідок обстрілу поранено людину. Інформація щодо пошкоджень не надходила.

О 08:30 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл приватного сектору північної частини м. Покровськ, внаслідок чого поранень зазнала одна цивільна особа. Інформація щодо пошкоджень не надходила.

П’ять безпілотників атакували Добропілля, пошкодивши багатоквартирний і приватний будинки, торговий павільйон, 2 господарських споруди. У Новому Донбасі руйнувань зазнали 8 приватних осель.

По Білицькому ворог вдарив бомбою "КАБ-250" та двома FPV-дронами – травмовано трьох жителів, пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Світлому поранено людину, пошкоджено будинок.

По 5 будинків пошкоджено у Торецькому і Володимирівці Шахівської громади.

Краматорський район

У Дробишевому Лиманської громади пошкоджено 12 приватних будинків.

Краматорськ Росія обстріляла бомбою "КАБ-250", БпЛА "Молнія-2" та FPV-дроном – пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду, є руйнування у промисловій зоні.

В Андріївці Краматорського району FPV-дрон пошкодив пожежний автомобіль. У Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено будинок.

У Софіївці Краматорської громади ворожий FPV-дрон вбив двох цивільних осіб біля будинку, ще одна людина зазнала поранень.

Костянтинівка витримала 12 обстрілів, з них 4 бомбових. Росіяни поранили трьох людей, пошкодили 4 багатоквартирних і 27 приватних будинків, цивільне авто.

На Слов’янськ окупанти спрямували два БпЛА "Герань-2", пошкодили приватний будинок, заклад освіти, 5 одиниць транспорту. У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, а в Дробишевому Лиманської ТГ – 30 осель.

У Дружківці внаслідок влучання БпЛА "Молнія-2" пошкоджень зазнав заклад освіти.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

обстріл (30109) Донецька область (9167) Покровськ (735) Бахмутський район (564) Краматорський район (529) Покровський район (824) Сіверськ (136) Дружківка (36) Софіївка (1) Костянтинівка (397) Дробишеве (6) Слов’янськ (660) Добропілля (50) Світле (4) Гришине (13) Володимирівка (7) Торецьке (5) Андріївка (9) Білицьке (27)


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