Доба на Донеччині: двоє людей загинули, 10 дістали поранення внаслідок російських атак. ФОТОрепортаж

Минулої доби під вогнем перебували 19 населених пунктів: міста Білицьке, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Покровськ, Слов’янськ, селища Дробишеве, Новий Донбас, Олексієво-Дружківка, Світле, Софіївка, села Андріївка, Гришине, Добропілля, Кам’янка, Криниці, Мар’ївка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Покровський район

В результаті обстрілів минулої доби поранено двох жителів Покровської громади, повідомили у МВА.

30 липня о 06:40 армія РФ завдавала удару по с. Гришине. Внаслідок обстрілу поранено людину. Інформація щодо пошкоджень не надходила.

О 08:30 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл приватного сектору північної частини м. Покровськ, внаслідок чого поранень зазнала одна цивільна особа. Інформація щодо пошкоджень не надходила.

П’ять безпілотників атакували Добропілля, пошкодивши багатоквартирний і приватний будинки, торговий павільйон, 2 господарських споруди. У Новому Донбасі руйнувань зазнали 8 приватних осель.

По Білицькому ворог вдарив бомбою "КАБ-250" та двома FPV-дронами – травмовано трьох жителів, пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Світлому поранено людину, пошкоджено будинок.

По 5 будинків пошкоджено у Торецькому і Володимирівці Шахівської громади.

Краматорський район

У Дробишевому Лиманської громади пошкоджено 12 приватних будинків.

Краматорськ Росія обстріляла бомбою "КАБ-250", БпЛА "Молнія-2" та FPV-дроном – пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду, є руйнування у промисловій зоні.

В Андріївці Краматорського району FPV-дрон пошкодив пожежний автомобіль. У Мар'ївці Олександрівської громади пошкоджено будинок.

У Софіївці Краматорської громади ворожий FPV-дрон вбив двох цивільних осіб біля будинку, ще одна людина зазнала поранень.

Костянтинівка витримала 12 обстрілів, з них 4 бомбових. Росіяни поранили трьох людей, пошкодили 4 багатоквартирних і 27 приватних будинків, цивільне авто.

На Слов’янськ окупанти спрямували два БпЛА "Герань-2", пошкодили приватний будинок, заклад освіти, 5 одиниць транспорту. У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, а в Дробишевому Лиманської ТГ – 30 осель.

У Дружківці внаслідок влучання БпЛА "Молнія-2" пошкоджень зазнав заклад освіти.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

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