Враг атаковал Константиновку авиабомбами: повреждено учебное заведение, разрушено административное здание горгаза. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 2 августа, российские оккупанты сбросили на Константиновку, что в Донецкой области, управляемые авиабомбы, в результате чего повреждены учебное заведение и админздание коммунального предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Горбунов.

"Сегодня жители города в очередной раз проснулись от звуков взрывов. Около 04:00 утра враг нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами ФАБ-250 по городу Константиновке", - написал Горбунов.

По его словам, в результате одного из взрывов был поврежден фасад учебного заведения. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"Прицельные удары по гражданской инфраструктуре - очередное свидетельство террора со стороны агрессора, который пытается уничтожить объекты, поддерживающие повседневную жизнь жителей громады. Вражеская тактика направлена не только на военные объекты, но и на стратегически важные для населения учреждения: школы, коммунальные предприятия, транспорт и энергообеспечение", - отметил Горбунов.

Также оккупанты нанесли удар по административному зданию горгаза, сообщили в "Донецкоблгаз".

Оккупанты разрушили три этажа офисных помещений, повредили ремонтные мастерские. Никто из работников не пострадал.

"Этот обстрел - очередное доказательство того, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре и пытаются уничтожить все, что обеспечивает нормальную жизнь в прифронтовых городах", - говорится в сообщении.

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