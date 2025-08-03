Рашисты ударили по Константиновке: погиб мужчина. ФОТО

Сегодня, 3 августа, утром город Константиновка Донецкой области снова подвергся вражескому обстрелу.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, агрессор открыл огонь из артиллерии, в результате чего пострадала жилая инфраструктура.

"К сожалению, в результате обстрела погиб гражданский человек. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме", - говорится в сообщении.

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