Рашисты ударили по Константиновке: погиб мужчина. ФОТО
Сегодня, 3 августа, утром город Константиновка Донецкой области снова подвергся вражескому обстрелу.
Об этом сообщил в фейсбуке начальник городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, агрессор открыл огонь из артиллерии, в результате чего пострадала жилая инфраструктура.
"К сожалению, в результате обстрела погиб гражданский человек. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, находясь в собственном доме", - говорится в сообщении.
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