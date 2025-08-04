Рашисты ударили из артиллерии по Константиновке: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТО

Сегодня, 4 августа 2025 года, днем Константиновка Донецкой области подверглась вражескому обстрелу из ствольной артиллерии.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела пострадавших среди населения нет.

В то же время зафиксировано повреждение нескольких объектов гражданской инфраструктуры: фасадов многоэтажных жилых домов и частного дома, фасада здания Константиновской общеобразовательной школы, а также газопроводов.

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"Враг продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре", - отмечает глава города.