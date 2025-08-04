Япония и далее будет поддерживать усилия Украины по скорейшему достижению прочного мира, - МИД страны

Япония будет продолжать поддерживать усилия Украины по скорейшему достижению справедливого и прочного мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Японии, об этом заявил министр иностранных дел Японии Ивая Такеши после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Как отмечается, Ивая Такеши сегодня провел переговоры с Сибигой, который сейчас находится с визитом в Японии.

Он поздравил министра Сибигу и подчеркнул, что Япония будет продолжать поддерживать усилия Украины по скорейшему достижению справедливого и прочного мира в Украине.

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В свою очередь Сибига выразил благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Японии и коснулся глубоких связей между двумя странами. Затем он выразил свою готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Японией, поскольку ситуация вокруг Украины влияет на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

В МИД добавили, что стороны провели откровенный обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины и последнего состояния международных усилий. Оба министра согласились с необходимостью продолжения тесного сотрудничества.