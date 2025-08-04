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Новости Поддержка Украине
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Япония и далее будет поддерживать усилия Украины по скорейшему достижению прочного мира, - МИД страны

Япония поддерживает усилия Украины по установлению мира.

Япония будет продолжать поддерживать усилия Украины по скорейшему достижению справедливого и прочного мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Японии, об этом заявил министр иностранных дел Японии Ивая Такеши после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Как отмечается, Ивая Такеши сегодня провел переговоры с Сибигой, который сейчас находится с визитом в Японии.

Он поздравил министра Сибигу и подчеркнул, что Япония будет продолжать поддерживать усилия Украины по скорейшему достижению справедливого и прочного мира в Украине.

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В свою очередь Сибига выразил благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Японии и коснулся глубоких связей между двумя странами. Затем он выразил свою готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества с Японией, поскольку ситуация вокруг Украины влияет на ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

В МИД добавили, что стороны провели откровенный обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины и последнего состояния международных усилий. Оба министра согласились с необходимостью продолжения тесного сотрудничества.

Автор: 

Япония (1313) Сибига Андрей (587)


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Цього тижня ми можемо отримати можливість закінчити війну, - Єрмак
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04.08.2025 17:50 Ответить
Формула миру: рф=0.
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04.08.2025 18:00 Ответить
Міцний мир це деокупації, репарації, "рів з крокодилама" від ********** і повна заборона всього кацапського в Україні. В бібліотеках не має бути жодної книжки кацапською, ніякого вибору мови в електронних ЗМІ. Кацапська - язик гвалтівників, вбивць, мародерів, садистів і кримінальної мразі.
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04.08.2025 18:03 Ответить
 
 