Японія і надалі підтримуватиме зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення міцного миру, - МЗС країни
Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Японії, про це заявив міністр закордонних справ Японії Івая Такеші після зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою.
Як зазначається, Івая Такеші сьогодні провів переговори із Сибігою, який нині перебуває з візитом у Японії.
Так, він привітав міністра Сибігу і наголосив, що Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якомога швидшого досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
Своєю чергою Сибіга висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Японії та торкнувся глибоких зв'язків між двома країнами. Потім він висловив свою готовність до подальшого зміцнення співпраці з Японією, оскільки ситуація навколо України впливає на ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.
У МЗС додали, що сторони провели відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України та останнього стану міжнародних зусиль. Обидва міністри погодилися з необхідністю продовження тісної співпраці.
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