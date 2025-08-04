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Новини Підтримка України
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Японія і надалі підтримуватиме зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення міцного миру, - МЗС країни

Японія підтримує зусилля Украъни щодо миру

Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якнайшвидшого досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Японії, про це заявив міністр закордонних справ Японії Івая Такеші після зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Як зазначається, Івая Такеші сьогодні провів переговори із Сибігою, який нині перебуває з візитом у Японії.

Так, він привітав міністра Сибігу і наголосив, що Японія продовжуватиме підтримувати зусилля України щодо якомога швидшого досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

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Своєю чергою Сибіга висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Японії та торкнувся глибоких зв'язків між двома країнами. Потім він висловив свою готовність до подальшого зміцнення співпраці з Японією, оскільки ситуація навколо України впливає на ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У МЗС додали, що сторони провели відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України та останнього стану міжнародних зусиль. Обидва міністри погодилися з необхідністю продовження тісної співпраці.

Автор: 

Японія (1218) Сибіга Андрій (593)


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Цього тижня ми можемо отримати можливість закінчити війну, - Єрмак
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04.08.2025 17:50 Відповісти
Формула миру: рф=0.
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04.08.2025 18:00 Відповісти
Міцний мир це деокупації, репарації, "рів з крокодилама" від ********** і повна заборона всього кацапського в Україні. В бібліотеках не має бути жодної книжки кацапською, ніякого вибору мови в електронних ЗМІ. Кацапська - язик гвалтівників, вбивць, мародерів, садистів і кримінальної мразі.
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04.08.2025 18:03 Відповісти
Це ті які до сих пір не підписали мир з Сосією через окуповані курильські острови. Дайте краще нам зброю тоді ми самі добудемо мир і без ваших соплєй
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04.08.2025 19:01 Відповісти
 
 