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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

шахеди

Вечером 4 августа россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Вражеские БПЛА на севере Сумщины - курсом на юг.

Обновление о движении БПЛА:

  • группа ударных БПЛА на Сумщине продолжает движение на юг;
  • вражеские БПЛА на Черниговщине - курс юго-западный;
  • Днепропетровщина - угроза вражеских БПЛА.

Также читайте: Израиль отверг предложение Украины совместно противодействовать иранским "Шахедам", - посол Корнийчук

Автор: 

Воздушные силы (2574) Шахед (1363) война в Украине (5493)


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ніколи такого не було і ось знову
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04.08.2025 19:03 Ответить
думаешь круто ляпнул, да?
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04.08.2025 19:18 Ответить
Підготовка до миру і переговорів. Чергове масове вбивство мирних людей до і після переговорів це все що ви отримаєте від цих переговорів
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04.08.2025 19:07 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Можна констатувати, що рф завершила підготовку до нанесення масованого ракетного удару по території України.

На даний момент відомо про:
✈️ 6 споряджених стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС на аеродромах «Оленья» та «Енгельс»;

✈️ Щонайменше 2 споряджених ТУ-160 на аеродромі «Енгельс» та «Борисоглєбське»;

✈️ 4 споряджених Ту-22м3 на аеродромах «Енгельс» та «Моздок»;

🛶 У пункті базування в Новоросійську споряджено 4 ракетоносії, з сумарним залпом до 32х ракет типу «Калібр».

У разі вильоту бортів Ту-22м3 найбільша загроза буде для півдня України.

🛵 Ми не стверджуємо, що відбудеться застосування всієї номенклатури озброєння, проте як вже відомо, ракетний удар супроводжуватиметься великою кількістю БпЛА типу "Shahed" та його аналогів.

‼️ На нашу думку, ракетний удар відбудеться у найближчі 2 доби.
Це лише наша думка і, дай Боже, щоб ми помилялись.

Наприкінці тижня до столиці прибуває Кіт Келлог, тому московія наврядче наважиться наносити удар в період його присутності.
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04.08.2025 20:02 Ответить
 
 