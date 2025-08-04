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Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 4 августа россияне атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Вражеские БПЛА на севере Сумщины - курсом на юг.
Обновление о движении БПЛА:
- группа ударных БПЛА на Сумщине продолжает движение на юг;
- вражеские БПЛА на Черниговщине - курс юго-западный;
- Днепропетровщина - угроза вражеских БПЛА.
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Можна констатувати, що рф завершила підготовку до нанесення масованого ракетного удару по території України.
На даний момент відомо про:
✈️ 6 споряджених стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС на аеродромах «Оленья» та «Енгельс»;
✈️ Щонайменше 2 споряджених ТУ-160 на аеродромі «Енгельс» та «Борисоглєбське»;
✈️ 4 споряджених Ту-22м3 на аеродромах «Енгельс» та «Моздок»;
🛶 У пункті базування в Новоросійську споряджено 4 ракетоносії, з сумарним залпом до 32х ракет типу «Калібр».
У разі вильоту бортів Ту-22м3 найбільша загроза буде для півдня України.
🛵 Ми не стверджуємо, що відбудеться застосування всієї номенклатури озброєння, проте як вже відомо, ракетний удар супроводжуватиметься великою кількістю БпЛА типу "Shahed" та його аналогів.
‼️ На нашу думку, ракетний удар відбудеться у найближчі 2 доби.
Це лише наша думка і, дай Боже, щоб ми помилялись.
Наприкінці тижня до столиці прибуває Кіт Келлог, тому московія наврядче наважиться наносити удар в період його присутності.